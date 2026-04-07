Україна почне постачати до Китаю стратегічний продукт Сьогодні 21:23 — Аграрний ринок

Україна отримала дозвіл на експорт пшеничного борошна до Китаю. Відповідний протокол інспекційних, фітосанітарних та санітарних вимог підписали українська Держпродспоживслужба та Генеральна митна адміністрація КНР, повідомляє сайт служби.

Угода визначає чіткі та прозорі вимоги до виробництва, контролю та експорту, що формує передбачувані умови для роботи українських виробників. Китайська сторона сигналізує, що українська продукція відповідає високим стандартам.

В Держпродспоживслужбі ринок Китаю характеризують, як один із найбільших і «найвимогливіших» у світі. Угода дозволить постачати продукт з доданою вартістю до Піднебесної та водночас диверсифікувати ринки збуту для українських виробників.

Кожна партія борошна, відправленого до Китаю, буде належним чином маркована та супроводжуватиметься фітосанітарним і міжнародним сертифікатами для експорту харчових продуктів нетваринного походження.

УНІАН

