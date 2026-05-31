Середня ціна за гектар землі — 75,1 тис. грн: де в Україні найдорожчі гектари

75,1 тис. грн склала середня ціна за гектар землі в Україні цьогоріч

Майже 50 млрд грн українці вклали у землю за понад чотири роки після скасування мораторію і відкриття земельного ринку. У перерахунку — це понад пів мільйона угод. 75,1 тисячі грн наразі становить середня ціна за гектар землі в Україні. Найдорожча земля нині на Івано-Франківщині та Київщині, а найактивніше цьогоріч землю купують на Вінниччині та Чернігівщині.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот», посилаючись на дані Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

501 619 угод купівлі-продажу сільгоспземлі на загальну суму 49,7 млрд грн уклали в Україні за понад 4 роки з моменту відкриття земельного ринку. Загальна площа ділянок оформлених угод становить 977,2 тисячі гектарів.

За даними аналітиків, торік українці уклали рекордні 131,3 тисячі угод, що на 13% більше, ніж у 2024 році.

Водночас сума угод зросла одразу на 43%: із 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Якщо у 2024 році гектар землі коштував у середньому 47,3 тис. грн, то у 2025 році — вже 61,8 тис. грн. Таким чином, земля за рік подорожчала майже на третину.

Вартість землі продовжує зростати

Ринок землі продовжив дорожчати й у 2026 році. Лише за перші 4 місяці українці уклали 39 797 угод на суму 6,17 млрд грн.

Хоча угод й поменшало на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, вартість землі продовжила стрімко рости й сягла 75,1 тис. грн/га. Це на 26% більше, ніж роком раніше.

Аналітики зазначають, при зростанні цін площа проданих земель скоротилась. Якщо у січні-квітні 2025 року продали 92,9 тисячі гектарів, то цього року — 82,1 тисячі га.

Найдорожчим місяцем 2026 року поки став січень — тоді середня ціна гектара сягнула 95,7 тис. грн. А найбільшу активність покупці проявили у березні, коли було укладено 12 276 угод.

Де найдорожча земля

Традиційно ціни сильно відрізняються залежно від регіону. Найдорожча земля нині на Івано-Франківщині, де гектар у середньому коштує 179,6 тис. грн. Майже така ж ціна на Київщині — 178,2 тис. грн/га.

До п’ятірки найдорожчих також увійшли Львівщина (153,4 тис. грн/га), Тернопільщина (120 тис. грн/га) та Вінниччина (93,4 тис. грн/га).

Натомість найнижчі ціни — у прифронтових та південних регіонах:

на Донеччині гектар землі коштує 30,7 тис. грн,

на Херсонщині — 38,5 тис. грн/га,

на Миколаївщині — 44,1 тис. грн/га,

на Дніпропетровщині — 46,5 тис. грн/га,

на Одещині — 47,8 тис. грн/га.

Де найчастіше купують сільгоспземлі

Найактивніше землю продають у центральних та північних регіонах країни.

Так, найбільше угод від початку року уклали у Вінницькій області — 3 416. Далі йдуть Чернігівська (3 279), Сумська (3 261), Полтавська (2 963) та Хмельницька (2 905) області.

