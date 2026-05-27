Три країни ЄС блокують імпорт агропродукції з України

Три країни Європейського Союзу — Угорщина, Польща та Словаччина — продовжують застосовувати односторонні обмеження на імпорт окремих видів української агропродукції, попри чинну Угоду про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Про це повідомив високопосадовець ЄС у коментарі «Європейській правді».

Угорщина, Польща та Словаччина блокують імпорт певних видів сільськогосподарської продукції з України, незважаючи на вимоги Єврокомісії.
«Односторонню заборону встановили три держави: Польща, Угорщина та Словаччина», — сказав посадовець ЄС.
Він зауважив, що причини блокування — скоріше політичні, адже оновлена Угода про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною (ГВЗВТ) містить захисні положення, що можуть бути активовані, якщо імпорт з України створюватиме проблеми для місцевих агровиробників.
Тим не менш, ЄС продовжує діалог з усіма трьома державами з тим, щоб вони відмовились від одностороннього бану та перейшли до регулювання на базі ГВЗВТ з Україною.

Румунія та Болгарія вже змінили підхід

Раніше односторонні заборони на імпорт української сільгосппродукції мали також Румунія та Болгарія, але вони наразі перейшли на систему ліцензування імпорту за погодженням з Україною, як і вимагає оновлена ГВЗВТ.
Минулого тижня угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр оголосив, що Угорщина забороняє імпорт значної частини сільськогосподарської продукції з України.
26 травня Європейська комісія закликала Угорщину та інші держави-члени ЄС скасувати встановлені ними односторонні заходи щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України.
Нагадаємо, Євросоюз почав вимагати в Угорщини, Словаччини та Польщі скасувати обмеження для агроекспорту з України ще у жовтні 2025 року — після фіналізації нової торговельної угоди з Україною, через те, що вона мала забезпечити збалансовані умови торгівлі.
