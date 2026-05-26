Яблука, груші, вишні, абрикоси: чого бракуватиме влітку через весняні заморозки в Україні

Через погодні аномалії цієї весни в Україні частина плодових дерев ризикує принести значно менший врожай. Найбільша загроза нависла над кісточковими, зокрема, абрикосами та кизилом.

Завідуюча селекційно-технологічним відділом Інституту садівництва НААН, доктор сільськогосподарських наук, професорка Олена Кіщак розповіла в коментарі УНІАН, що також постраждали персики, черешні, вишні та сливи.

«Цьогоріч погодні умови, які склалися у березні-квітні були несприятливими, в основному, для кісточкових плодових культур, до яких відносяться слива, вишня, черешня, абрикос, персик, алича і кизил, які вирощують переважно на присадибних ділянках. Серед них дерева кизилу і абрикоса відзначаються найбільш раннім цвітінням», — розповіла Кіщак.

При цьому врожай яблук та груш, на відміну від кісточкових дерев, не має сильно відчути вплив заморозків.

«Безумовно, що ранні сорти кісточкових культур, які масово цвіли під час двох хвиль тривалого похолодання, потрапляють в зону ризику часткової втрати потенціалу своєї біологічної продуктивності. Дерева яблуні і груші масово квітували у період, коли пройшла загроза заморозків, тому рівень негативного впливу весняних заморозків на генеративну сферу цих культур незначний», — зазначає фахівчиня.

Водночас на даний час робити остаточні висновки про втрати врожаю передчасно, вказує професорка.

«За таких скрутних умов навіть на окремих адаптованих сортах абрикоса ми фіксуємо утворення зав’язі, яка ще проходитиме фізіологічну хвилю опадання. Тому лише на початку червня можна буде отримати об’єктивний прогноз урожайності більшості кісточкових культур», — пояснює Кіщак.

Як погода вплинула на врожай в Україні

Більшість кісточкових дерев рано зацвіла і пережила після цього дві хвилі заморозків, каже фахівчиня.

«В березні досить тривалий період відзначали аномально високі температури повітря до +16+18°C, що спровокувало раннє цвітіння абрикоса не лише ранніх, а й пізніх сортів. За цей період також масово зацвіли ранні сорти персика і черешні, частково вишні і сливи», — перераховує Кіщак.

Далі погодні умови різко погіршилися, до чого квітучі дерева були не готові.

«Відбулися дві тривалі хвилі зниження температур до 0−2°C, а в окремих регіонах до -4°C, а подекуди й до -7°C в нічний час. Безперечно, це не могло не вплинути негативно на масове осипання квіток і погіршення зав’язування плодів. Оскільки критичною температурою для бутонів є -3,5−4°C, квіток — -2−2,5°C, а для зав’язі — -1−1,5°C», — констатує професорка.

Врожай в Україні — головні прогнози

Через погодні коливання Україна може недорахуватися до половини врожаю персиків та до 60% абрикосів, кажуть аналітики. Прогалину в пропозиції буде компенсувати імпорт, і в залежності від нього, ціни на фрукти можуть злетіти від 20% до 80%.

Водночас українцям обіцяють хороший сезон полуниці з достатньою пропозицією та доступними цінами. Ще на початку сезону цієї ягоди не було ані дефіциту, ані ажіотажу на полуницю.

