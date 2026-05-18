Як іноземні працівники шукають роботу на українських фермах

Аграрний ринок
Українським фермерам почали надходити пропозиції від потенційних іноземних працівників.
Про це йдеться на Latifundist.com.
Зокрема, фермер із Кіровоградщини Олександр Шепеленко поділився історією, яка ще кілька років тому могла б здатися незвичною: потенційний працівник із Бангладешу сам написав із пропозицією приїхати працювати в його господарстві.
«Обговорили заробітну плату — вона вдвічі менша за середньодобову. Плачевна ситуація. Чув, що вже й з Непалу хлопців привозять. Але ми все-таки хочемо триматися за українців, формувати сильну команду, розширювати її, навчати й розвивати», — розповів Олександр Шепеленко.
І це не поодинокий випадок.
Тема іноземної робочої сили в Україні за останні місяці стала однією з найбільш дискусійних. Соцмережі та Telegram-канали заполонили відео з трудовими мігрантами, зокрема з Індії, які прибувають в Україну великими групами. Їх помічають у центрі Києва, Львова, Івано-Франківська та Полтави.
У мережі поширюють ролики, де місцеві вітають іноземців словами «Слава Україні» або зізнаються, що їм незвично бачити таку кількість мігрантів на вулицях українських міст.
Якщо для одних — це страх конкуренції та втрати робочих місць, то для інших чи не єдиний спосіб підтримати економіку в умовах гострого дефіциту кадрів. Втім, між розмовами про «масовий завіз працівників» і реальністю поки що велика дистанція. Найняти іноземця в Україні не так просто: це і бюрократія, і дозволи, і питання адаптації.
За матеріалами:
Finance.ua
