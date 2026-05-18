Як іноземні працівники шукають роботу на українських фермах

Зокрема, фермер із Кіровоградщини Олександр Шепеленко поділився історією, яка ще кілька років тому могла б здатися незвичною: потенційний працівник із Бангладешу сам написав із пропозицією приїхати працювати в його господарстві.
«Обговорили заробітну плату — вона вдвічі менша за середньодобову. Плачевна ситуація. Чув, що вже й з Непалу хлопців привозять. Але ми все-таки хочемо триматися за українців, формувати сильну команду, розширювати її, навчати й розвивати», — розповів Олександр Шепеленко.
І це не поодинокий випадок.
Тема іноземної робочої сили в Україні за останні місяці стала однією з найбільш дискусійних. Соцмережі та Telegram-канали заполонили відео з трудовими мігрантами, зокрема з Індії, які прибувають в Україну великими групами. Їх помічають у центрі Києва, Львова, Івано-Франківська та Полтави.
У мережі поширюють ролики, де місцеві вітають іноземців словами «Слава Україні» або зізнаються, що їм незвично бачити таку кількість мігрантів на вулицях українських міст.
Якщо для одних — це страх конкуренції та втрати робочих місць, то для інших чи не єдиний спосіб підтримати економіку в умовах гострого дефіциту кадрів. Втім, між розмовами про «масовий завіз працівників» і реальністю поки що велика дистанція. Найняти іноземця в Україні не так просто: це і бюрократія, і дозволи, і питання адаптації.