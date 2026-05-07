Земля була у користуванні не весь рік: яке податкове зобов’язання

У разі переходу земельної ділянки до іншого власника чи користувача протягом року мінімальне податкове зобов’язання розподіляється між ними пропорційно фактичному періоду володіння або користування землею.

Податкова служба повідомила, що при розрахунку мінімального податкового зобов’язання враховується фактичний період володіння або користування земельною ділянкою.

Як роз’яснили у Міністерстві фінансів України на запит ДПС, якщо протягом календарного року земля переходить від одного власника чи користувача до іншого — зокрема на умовах оренди, суборенди чи емфітевзису, — МПЗ розподіляється між ними пропорційно часу користування ділянкою.

Зокрема:

попередній землекористувач сплачує МПЗ за період з 1 січня до місяця, коли право припинилося;

новий — починаючи з місяця набуття права на ділянку.

При цьому сума МПЗ включається до загального податкового зобов’язання кожного з учасників окремо, пропорційно періоду фактичного володіння чи користування земельною ділянкою.

Мінімальний річний розмір МПЗ, встановлений положення Податкового кодексу України, підлягає коригуванню залежно від кількості місяців фактичного використання землі. Це дозволяє більш точно розподілити податкове навантаження між платниками та уникнути нарахування зобов’язань за періоди, коли земельна ділянка фактично не перебувала у їх користуванні.

Нагадаємо, що згідно з положеннями Податкового кодексу України мінімальний річний розмір МПЗ становить:

не менше 700 гривень за 1 гектар загалом;

не менше 1400 гривень за 1 гектар для ділянок, де рілля становить понад 50%.

Раніше Finance.ua писав , що ринок земельних ділянок в Україні демонструє нерівномірний розвиток. Найбільше зростання цін зафіксовано в сегментах сільськогосподарської землі та ділянок під забудову, особливо великої площі. Водночас рівень пропозиції в цих сегментах знижується. У сегменті промислових земель спостерігається менш стабільна ситуація: як ціни, так і кількість оголошень змінюються різноспрямовано залежно від площі ділянок.

