0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Земля була у користуванні не весь рік: яке податкове зобов’язання

Аграрний ринок
31
Земля була у користуванні не весь рік: яке податкове зобов’язання
Земля була у користуванні не весь рік: яке податкове зобов’язання
У разі переходу земельної ділянки до іншого власника чи користувача протягом року мінімальне податкове зобов’язання розподіляється між ними пропорційно фактичному періоду володіння або користування землею.
Податкова служба повідомила, що при розрахунку мінімального податкового зобов’язання враховується фактичний період володіння або користування земельною ділянкою.
Читайте також
Як роз’яснили у Міністерстві фінансів України на запит ДПС, якщо протягом календарного року земля переходить від одного власника чи користувача до іншого — зокрема на умовах оренди, суборенди чи емфітевзису, — МПЗ розподіляється між ними пропорційно часу користування ділянкою.
Зокрема:
  • попередній землекористувач сплачує МПЗ за період з 1 січня до місяця, коли право припинилося;
  • новий — починаючи з місяця набуття права на ділянку.
При цьому сума МПЗ включається до загального податкового зобов’язання кожного з учасників окремо, пропорційно періоду фактичного володіння чи користування земельною ділянкою.
Читайте також
Мінімальний річний розмір МПЗ, встановлений положення Податкового кодексу України, підлягає коригуванню залежно від кількості місяців фактичного використання землі. Це дозволяє більш точно розподілити податкове навантаження між платниками та уникнути нарахування зобов’язань за періоди, коли земельна ділянка фактично не перебувала у їх користуванні.
Нагадаємо, що згідно з положеннями Податкового кодексу України мінімальний річний розмір МПЗ становить:
  • не менше 700 гривень за 1 гектар загалом;
  • не менше 1400 гривень за 1 гектар для ділянок, де рілля становить понад 50%.
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, що ринок земельних ділянок в Україні демонструє нерівномірний розвиток. Найбільше зростання цін зафіксовано в сегментах сільськогосподарської землі та ділянок під забудову, особливо великої площі. Водночас рівень пропозиції в цих сегментах знижується. У сегменті промислових земель спостерігається менш стабільна ситуація: як ціни, так і кількість оголошень змінюються різноспрямовано залежно від площі ділянок.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Агроринок
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems