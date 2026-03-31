Скільки коштує земля в Україні у 2026 році Сьогодні 21:05 — Особисті фінанси

На ринку зафіксовано неоднорідну динаміку залежно від сегмента та площі ділянок

Ринок земельних ділянок в Україні демонструє нерівномірний розвиток. Найбільше зростання цін зафіксовано в сегментах сільськогосподарської землі та ділянок під забудову, особливо великої площі. Водночас рівень пропозиції в цих сегментах знижується. У сегменті промислових земель спостерігається менш стабільна ситуація: як ціни, так і кількість оголошень змінюються різноспрямовано залежно від площі ділянок.

Про це свідчать дані аналітики OLX Нерухомість

Земля сільськогосподарського призначення

Порівняно з лютим 2025, у цьому сегменті помітно додали у вартості земельні ділянки понад 5 000 м 2 . Так медіанна ціна ділянки площею 80 соток стала вищою на 69% (до $18,4 тис.). Щодо інших ділянок, які також помітно подорожчали:

70 соток +58% (до $16,4 тис.);

50 соток +57% (до $12,2 тис.);

40 соток +22% (до $13,2 тис.).

На ділянки площею від 10 до 30 соток зростання менш суттєве. Зокрема, для ділянок у 10 соток ціни зросли на 16% — до $7,6 тис., для 20 соток — на 10% (до $8,1 тис.), а для 30 соток — також на 16% (до $9,4 тис.).

Пропозиція з ділянками для сільськогосподарського призначення скоротилась — зниження становило від -1% до -9%. Зростання кількості оголошень про продаж фіксували лише на ділянки площею 70 та 90 соток (на 14% та 15% відповідно).

Земля житлової та суспільної забудови

Помітно подорожчала і земля для житлової та суспільної забудови: у цьому сегменті ціни по Україні стали вищими майже на всі ділянки, у порівнянні з минулорічними показниками. Найбільше зростання — на землі під забудову площею 90 соток, +60% до $40,7 тис., а також 80 соток, +38% до $45,4 тис. На +25% зросла медіанна вартість землі під забудову площею 1 га, до $55,4 тис.

У межах від 14% до 17% маємо здорожчання на ділянки площею 10 соток ($14 тис.), 20 соток ($13,8 тис.), 30 соток ($14 тис.), 40 соток ($19,2 тис.). Незмінною лишилась медіанна вартість ділянки під забудову площею 60 та 70 соток ($23,5 тис. та $30,5 тис. відповідно).

Аналогічно до ділянок сільськогосподарського призначення, на ділянки під житлову та суспільну забудову рівень пропозиції знизився, у порівнянні з лютим 2025. Найбільш суттєвий спад — на ділянки площею 10 соток, -11% у кількості оголошень про продаж на платформі.

Земля для промисловості, транспорту та іншого призначення

Тут, на відміну від двох попередніх сегментів, спостерігається дещо інша динаміка, а саме: зниження медіанних цін на деякі площі.

Спад медіанної вартості зафіксовано на ділянки площею:

60 соток, -36% до $73,8 тис.;

1 га, -30% до $70,8 тис.;

50 соток, -25% до $53,6 тис.;

5 соток, -11% до $35,4 тис.

Натомість на +35% стала вищою медіанна ціна ділянок площею 80 соток, до $166 тис. На +18−19% — ділянок площею 10 та 20 соток (до $35,9 тис. та $50,2 тис. відповідно).

Рівень пропозиції також змінювався нерівномірно: для частини площ кількість оголошень зростала (зокрема для ділянок 1 га), тоді як для інших — зменшувалася.

🔎 Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.