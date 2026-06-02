Понад 80% чеських компаній наймають працівників із-за кордону

Чехія дедалі більше залежить від іноземної робочої сили
Кількість іноземних працівників у Чехії продовжує зростати. Минулого року їхня кількість сягнула 935 тис., що на 11% більше, ніж роком раніше. Якщо раніше працівників із-за кордону наймали близько двох третин чеських компаній, то цього року їхня частка зросла до 84%.
Про це пише Radio Prague International.
Фірми високо оцінюють, зокрема, внесок іноземних працівників у швидке заповнення вакантних посад і в забезпечення змінної роботи.
Водночас в щоденній роботі між чеськими й закордонними працівниками залишається ціла низка бар’єрів — перш за все у спілкуванні, а також у різному підході до роботи. Більшість компаній при цьому не вирішують систематично питань інтеграції іноземних працівників.
Логістика та промисловість залишаються ключовими роботодавцями

Найбільше іноземних працівників залучають компанії у сфері логістики та промисловості. Так, у логістиці іноземців наймають 92% компаній, у промисловості — 86%.
З іноземними працівниками на робочому місці стикалися 70% працівників. Найчастіше їхні переваги пов’язують із можливістю швидкого закриття вакансій, стабільною роботою змін та зниженням навантаження на команди.
Серед основних позитивних аспектів роботодавці та працівники називають:
  • швидке закриття вакансій — 61% компаній;
  • готовність до змінного графіка — 47%;
  • міжнародний досвід у командах — 26%;
  • зниження робочого навантаження — 23%.
Попри зростання залучення іноземних працівників, компанії стикаються з низкою бар’єрів. Основним із них залишається мовний. Як проблему його сприймають половина працівників і понад дві третини працедавців.
Третина працівників водночас вказує на різний підхід до роботи, а майже третина — і на культурні відмінності в спілкуванні.
Крім того, фірми вказують на бюрократію, довгі терміни очікування на вирішення адміністративних питань, а також і на пов’язані з цим витрати. Але основною проблемою залишається недостатня підтримка співпраці між чеськими й закордонними працівниками.

Інтеграція іноземних працівників залишається слабкою

Підтримка інтеграції закордонних працівників у фірмах найчастіше має вигляд навчання. При цьому інтеграція — не одноразовий крок, а тривалий процес.
До процесу інтеграції мають бути залучені і наявні працівники, яким треба пояснити не тільки культурні відмінності, але й плюси від залучення іноземних колег.
Крім того, необхідна й підтримка адаптації до нового середовища.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що чеська економіка продовжує відчувати гостру потребу в іноземних працівниках, і найбільшу роль серед них відіграють українці. Нині іноземці становлять понад 10% населення Чехії, а українці є найбільшою групою серед них. Водночас компанії продовжують відчувати дефіцит кадрів, особливо у транспортній сфері та на безперервних виробництвах.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
