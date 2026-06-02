Понад 80% чеських компаній наймають працівників із-за кордону Сьогодні 09:27 — Особисті фінанси

Чехія дедалі більше залежить від іноземної робочої сили

Кількість іноземних працівників у Чехії продовжує зростати. Минулого року їхня кількість сягнула 935 тис., що на 11% більше, ніж роком раніше. Якщо раніше працівників із-за кордону наймали близько двох третин чеських компаній, то цього року їхня частка зросла до 84%.

Про це пише Radio Prague International.

Фірми високо оцінюють, зокрема, внесок іноземних працівників у швидке заповнення вакантних посад і в забезпечення змінної роботи.

Водночас в щоденній роботі між чеськими й закордонними працівниками залишається ціла низка бар’єрів — перш за все у спілкуванні, а також у різному підході до роботи. Більшість компаній при цьому не вирішують систематично питань інтеграції іноземних працівників.

Логістика та промисловість залишаються ключовими роботодавцями

Найбільше іноземних працівників залучають компанії у сфері логістики та промисловості. Так, у логістиці іноземців наймають 92% компаній, у промисловості — 86%.

З іноземними працівниками на робочому місці стикалися 70% працівників. Найчастіше їхні переваги пов’язують із можливістю швидкого закриття вакансій, стабільною роботою змін та зниженням навантаження на команди.

Серед основних позитивних аспектів роботодавці та працівники називають:

швидке закриття вакансій — 61% компаній;

готовність до змінного графіка — 47%;

міжнародний досвід у командах — 26%;

зниження робочого навантаження — 23%.

Попри зростання залучення іноземних працівників, компанії стикаються з низкою бар’єрів. Основним із них залишається мовний. Як проблему його сприймають половина працівників і понад дві третини працедавців.

Третина працівників водночас вказує на різний підхід до роботи, а майже третина — і на культурні відмінності в спілкуванні.

Крім того, фірми вказують на бюрократію, довгі терміни очікування на вирішення адміністративних питань, а також і на пов’язані з цим витрати. Але основною проблемою залишається недостатня підтримка співпраці між чеськими й закордонними працівниками.

Інтеграція іноземних працівників залишається слабкою

Підтримка інтеграції закордонних працівників у фірмах найчастіше має вигляд навчання. При цьому інтеграція — не одноразовий крок, а тривалий процес.

До процесу інтеграції мають бути залучені і наявні працівники, яким треба пояснити не тільки культурні відмінності, але й плюси від залучення іноземних колег.

Крім того, необхідна й підтримка адаптації до нового середовища.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що чеська економіка продовжує відчувати гостру потребу в іноземних працівниках, і найбільшу роль серед них відіграють українці. Нині іноземці становлять понад 10% населення Чехії, а українці є найбільшою групою серед них. Водночас компанії продовжують відчувати дефіцит кадрів, особливо у транспортній сфері та на безперервних виробництвах.

