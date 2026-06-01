Як сім’ям військових оформити пільги, якщо захисник на фронті Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Родини військовослужбовців в Україні можуть самостійно оформлювати пільги на житлово-комунальні послуги та інші види державної підтримки, якщо сам захисник не має можливості подати документи через службу. Законодавство передбачає механізм, який дозволяє це зробити без особистої присутності військового.

Про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Хто може подати документи замість військового

Якщо військовослужбовець перебуває на фронті, лікуванні або з інших причин не може особисто звернутися, оформленням пільг можуть займатися члени його сім’ї.

Подати документи мають право:

дружина або чоловік;

батьки військовослужбовця;

законні представники.

Це дозволяє не чекати повернення військового або його відпустки для вирішення адміністративних питань.

Які документи підтверджують право на пільги

Для оформлення пільг не обов’язково мати паперове посвідчення ветерана. Підтвердженням статусу можуть бути:

посвідчення ветерана;

електронне посвідчення ветерана;

витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Використання витягу особливо актуальне у випадках, коли військовий уже має статус, але ще не встиг отримати фізичний документ через службу.

Які документи потрібні для оформлення

Для подання заяви до органів соціального захисту або Пенсійного фонду необхідно підготувати базовий пакет документів:

заява на оформлення пільг;

документ, що посвідчує особу заявника;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

один із документів, що підтверджує статус військовослужбовця (посвідчення, е-посвідчення або витяг із реєстру).

Після подання документів можна оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання палива або скрапленого газу.

Окремі випадки для сімей зниклих або полонених

У разі, якщо військовослужбовець перебуває в полоні або має статус зниклого безвісти, члени сім’ї також можуть оформити пільги або отримувати їх на власний банківський рахунок.

Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою, надати підтверджувальні документи та витяг із реєстру ветеранів.

Раніше ми повідомляли , що мобілізація або підписання контракту на військову службу не є підставою для втрати роботи. За працівником зберігаються місце роботи і посада.

