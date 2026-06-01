Як сім’ям військових оформити пільги, якщо захисник на фронті

Родини військовослужбовців в Україні можуть самостійно оформлювати пільги на житлово-комунальні послуги та інші види державної підтримки, якщо сам захисник не має можливості подати документи через службу. Законодавство передбачає механізм, який дозволяє це зробити без особистої присутності військового.
Про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.
Хто може подати документи замість військового
Якщо військовослужбовець перебуває на фронті, лікуванні або з інших причин не може особисто звернутися, оформленням пільг можуть займатися члени його сім’ї.
Подати документи мають право:
дружина або чоловік;
батьки військовослужбовця;
законні представники.
Це дозволяє не чекати повернення військового або його відпустки для вирішення адміністративних питань.