Агропродукція на світових ринках подорожчала до пікових показників за два роки Сьогодні 09:44 — Аграрний ринок

Найсуттєвіше подорожчали пшениця та кукурудза

Вартість аграрної сировини на глобальних ринках стрімко зросла через поєднання геополітичних та природних факторів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Тривале перекриття Ормузької протоки внаслідок бойових дій на Близькому Сході та екстремальна засуха в США, Азії та Австралії підштовхнули індекс цін на продовольство до найвищих показників за останні два роки.

Подорожчання зернових і вплив енергоносіїв

Найсуттєвіше подорожчали пшениця та кукурудза: ф’ючерси на Чиказькій біржі додали 11% та 6% відповідно. Ситуацію погіршує висока вартість енергоносіїв, що здорожує транспортування врожаю та виробництво добрив.

Через надмірні витрати деякі великі агровиробники змушені скорочувати посівні площі, що створює ризики подальшого дефіциту.

Очікування щодо подальшої динаміки

За прогнозами аналітиків, нестабільна погода та воєнні конфлікти продовжать тиснути на ринок. Очікується, що найближчим часом зростання цін може зачепити також сою, пальмову олію, каву та бавовну.

Це створює глобальну загрозу здорожчання широкого спектра товарів — від хлібобулочних виробів до технічних культур.

Mind

