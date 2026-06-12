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USDA знизило оцінку кінцевих запасів пшениці в Україні на 2 млн тонн

Аграрний ринок
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USDA знизило оцінку кінцевих запасів пшениці в Україні на 2 млн тонн
USDA знизило оцінку кінцевих запасів пшениці в Україні на 2 млн тонн
За червневим прогнозом USDA, світове виробництво пшениці у 2026/27 МР становитиме 820,06 млн т, що на 1 млн т більше порівняно з травневою оцінкою.
Світовий експорт оцінюється у 211,95 млн т (+0,25 млн т), а кінцеві запаси — у 275,42 млн т (+0,38 млн т).
Про це йдеться в звіті міністерства.
Для України USDA підвищило прогноз виробництва пшениці у новому сезоні до 23,5 млн т проти 23 млн т у травні. Оцінку експорту також збільшили до 14 млн т проти 13 млн т. Водночас прогноз кінцевих запасів було знижено до 2,53 млн т із 4,53 млн т у травні.
Для США USDA дещо знизило прогноз виробництва пшениці — до 42,01 млн т проти 42,49 млн т. Експорт залишився на рівні 21,09 млн т, а оцінку кінцевих запасів скоротили до 20,25 млн т із 20,74 млн т.
Прогноз для основних експортерів пшениці на 2026/27 МР:
USDA знизило оцінку кінцевих запасів пшениці в Україні на 2 млн тонн
Для Китаю USDA залишило без змін прогноз виробництва пшениці на рівні 141 млн т. Імпорт оцінюється у 6 млн т, кінцеві запаси — у 120,85 млн т.
За матеріалами:
Finance.ua
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