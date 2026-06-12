USDA знизило оцінку кінцевих запасів пшениці в Україні на 2 млн тонн

Для України USDA підвищило прогноз виробництва пшениці у новому сезоні до 23,5 млн т проти 23 млн т у травні. Оцінку експорту також збільшили до 14 млн т проти 13 млн т. Водночас прогноз кінцевих запасів було знижено до 2,53 млн т із 4,53 млн т у травні.
Для США USDA дещо знизило прогноз виробництва пшениці — до 42,01 млн т проти 42,49 млн т. Експорт залишився на рівні 21,09 млн т, а оцінку кінцевих запасів скоротили до 20,25 млн т із 20,74 млн т.
Прогноз для основних експортерів пшениці на 2026/27 МР:
Для Китаю USDA залишило без змін прогноз виробництва пшениці на рівні 141 млн т. Імпорт оцінюється у 6 млн т, кінцеві запаси — у 120,85 млн т.