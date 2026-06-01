Земля для УБД: що змінилося і як стати в чергу у 2026 році Сьогодні 21:05 — Нерухомість

Земельна ділянка

В Україні учасники бойових дій мають право на безоплатне отримання земельних ділянок, однак під час дії воєнного стану цей механізм суттєво обмежений. Юристка Лариса Величко пояснила, які норми залишаються чинними, які ділянки можна отримати та які процедури наразі призупинені.

Які розміри землі можуть отримати УБД

За словами юристки, для отримання земельної ділянки у власність учасник бойових дій має подати клопотання до відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Законодавство передбачає такі максимальні норми безоплатної передачі землі:

для садівництва — до 0,12 га;

для ведення особистого селянського господарства — до 2,0 га;

для будівництва житлового будинку — до 0,25 га у селах, до 0,15 га у селищах, до 0,10 га у містах;

для дачного будівництва — до 0,10 га.

Читайте також Земля як інвестиція: чому саме зараз і скільки реально заробляють

У клопотанні необхідно вказати цільове призначення ділянки та її орієнтовні розміри. До заяви додаються графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування, документи про особу та підтвердження права на пільги, а також інші довідки залежно від цільового використання.

Як відбувається розгляд заяви

Як пояснює юристка, орган влади розглядає клопотання протягом 30 днів і ухвалює рішення про надання дозволу або про мотивовану відмову.

У разі відсутності відповіді у встановлений строк заявник має право звернутися до суду.

Що змінилося під час воєнного стану

Юристка зазначає, що під час воєнного стану діє заборона на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну.

Це передбачено змінами до Земельного кодексу України, які набрали чинності у листопаді 2022 року. Обмеження поширюються і на учасників бойових дій.

Як підкреслює Величко, заборонено не лише передавати землю у власність, а й надавати дозволи на розробку документації із землеустрою для такої передачі.

Читайте також Чи можна подарувати будинок на неприватизованій землі

Водночас є винятки: безоплатна передача можлива власникам будівель, розташованих на ділянках, а також громадянам, які отримали землю у користування до 1 січня 2002 року.

Яку землю не можна приватизувати

Навіть у загальному порядку не підлягають приватизації окремі категорії земель. Йдеться про ділянки загального користування, землі під транспортними та природними об’єктами, лісовий і водний фонд, а також землі оборони та інші спеціальні категорії.

Під час воєнного стану додатково діє загальна заборона на безоплатну передачу державних і комунальних земель у приватну власність, що фактично обмежує реалізацію цього права для більшості заявників.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.