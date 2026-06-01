0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Земля для УБД: що змінилося і як стати в чергу у 2026 році

Нерухомість
27
Земельна ділянка
Земельна ділянка
В Україні учасники бойових дій мають право на безоплатне отримання земельних ділянок, однак під час дії воєнного стану цей механізм суттєво обмежений. Юристка Лариса Величко пояснила, які норми залишаються чинними, які ділянки можна отримати та які процедури наразі призупинені.

Які розміри землі можуть отримати УБД

За словами юристки, для отримання земельної ділянки у власність учасник бойових дій має подати клопотання до відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування.
Законодавство передбачає такі максимальні норми безоплатної передачі землі:
  • для садівництва — до 0,12 га;
  • для ведення особистого селянського господарства — до 2,0 га;
  • для будівництва житлового будинку — до 0,25 га у селах, до 0,15 га у селищах, до 0,10 га у містах;
  • для дачного будівництва — до 0,10 га.
Читайте також
У клопотанні необхідно вказати цільове призначення ділянки та її орієнтовні розміри. До заяви додаються графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування, документи про особу та підтвердження права на пільги, а також інші довідки залежно від цільового використання.

Як відбувається розгляд заяви

Як пояснює юристка, орган влади розглядає клопотання протягом 30 днів і ухвалює рішення про надання дозволу або про мотивовану відмову.
У разі відсутності відповіді у встановлений строк заявник має право звернутися до суду.
Місце для вашої реклами

Що змінилося під час воєнного стану

Юристка зазначає, що під час воєнного стану діє заборона на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну.
Це передбачено змінами до Земельного кодексу України, які набрали чинності у листопаді 2022 року. Обмеження поширюються і на учасників бойових дій.
Як підкреслює Величко, заборонено не лише передавати землю у власність, а й надавати дозволи на розробку документації із землеустрою для такої передачі.
Читайте також
Водночас є винятки: безоплатна передача можлива власникам будівель, розташованих на ділянках, а також громадянам, які отримали землю у користування до 1 січня 2002 року.

Яку землю не можна приватизувати

Навіть у загальному порядку не підлягають приватизації окремі категорії земель. Йдеться про ділянки загального користування, землі під транспортними та природними об’єктами, лісовий і водний фонд, а також землі оборони та інші спеціальні категорії.
Під час воєнного стану додатково діє загальна заборона на безоплатну передачу державних і комунальних земель у приватну власність, що фактично обмежує реалізацію цього права для більшості заявників.
За матеріалами:
Телеканал 24
ВійськовослужбовецьЗемельна ділянкаНерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems