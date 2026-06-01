Земля для УБД: що змінилося і як стати в чергу у 2026 році

В Україні учасники бойових дій мають право на безоплатне отримання земельних ділянок, однак під час дії воєнного стану цей механізм суттєво обмежений. Юристка Лариса Величко пояснила, які норми залишаються чинними, які ділянки можна отримати та які процедури наразі призупинені.
Які розміри землі можуть отримати УБД
За словами юристки, для отримання земельної ділянки у власність учасник бойових дій має подати клопотання до відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування.
Законодавство передбачає такі максимальні норми безоплатної передачі землі:
для садівництва — до 0,12 га;
для ведення особистого селянського господарства — до 2,0 га;
для будівництва житлового будинку — до 0,25 га у селах, до 0,15 га у селищах, до 0,10 га у містах;
У клопотанні необхідно вказати цільове призначення ділянки та її орієнтовні розміри. До заяви додаються графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування, документи про особу та підтвердження права на пільги, а також інші довідки залежно від цільового використання.
Як відбувається розгляд заяви
Як пояснює юристка, орган влади розглядає клопотання протягом 30 днів і ухвалює рішення про надання дозволу або про мотивовану відмову.
У разі відсутності відповіді у встановлений строк заявник має право звернутися до суду.
Водночас є винятки: безоплатна передача можлива власникам будівель, розташованих на ділянках, а також громадянам, які отримали землю у користування до 1 січня 2002 року.
Яку землю не можна приватизувати
Навіть у загальному порядку не підлягають приватизації окремі категорії земель. Йдеться про ділянки загального користування, землі під транспортними та природними об’єктами, лісовий і водний фонд, а також землі оборони та інші спеціальні категорії.
Під час воєнного стану додатково діє загальна заборона на безоплатну передачу державних і комунальних земель у приватну власність, що фактично обмежує реалізацію цього права для більшості заявників.