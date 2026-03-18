Кожне третє сільське домогосподарство заявило про падіння доходів Сьогодні 06:36 — Аграрний ринок

Скорочення агрогосподарств

Кожне третє сільське домогосподарство в Україні повідомило про зниження доходів за 2025 рік, а серед родин, що залежать від агросектору, цей показник сягає 48%.

Про це повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

«Для багатьох сільських родин в Україні сільське господарство є не просто джерелом доходу, а життєвою необхідністю, яка допомагає забезпечити сім’ї продовольством та зберегти стабільність. Підтримка фермерів необхідна не лише для продовольчої безпеки сьогодні, а й для збереження стійкості та відновлення громад», — навела пресслужба ФАО слова керівниці офісу ФАО в Україні Шахнози Мумінової.

Згідно зі звітом «Про продовольчу безпеку та сільськогосподарські засоби до існування в Україні», 40% опитаних домогосподарств займаються агровиробництвом, при цьому 86% із них виробляють продукцію переважно для власного споживання, що допомагає захиститись від коливань ринку та зростання цін на харчові продукти.

У ФАО також зазначили, що сільське господарство допомагає захиститися від коливань ринку: такі родини мають нижчий рівень дефіциту продовольства та більш різноманітне харчування.

Водночас 75% домогосподарств змушені вдаватися до негативних стратегій подолання труднощів — витрачання заощаджень, позик або скорочення витрат на медицину та освіту.

У прифронтових районах 42% родин покладаються на пенсії як основне джерело доходу, а 3% взагалі не мають доходів. Виробництво культур скоротилося у 30% опитаних (у Херсонській області — у 45%), а кожен п’ятий виробник тваринницької продукції повідомив про втрату худоби через війну.

Найвразливіші групи

залишаються ВПО, домогосподарства, очолювані жінками, та сім’ї поблизу лінії фронту.

