0 800 307 555
укр
Кожне третє сільське домогосподарство заявило про падіння доходів

Аграрний ринок
49
Скорочення агрогосподарств
Кожне третє сільське домогосподарство в Україні повідомило про зниження доходів за 2025 рік, а серед родин, що залежать від агросектору, цей показник сягає 48%.
Про це повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
«Для багатьох сільських родин в Україні сільське господарство є не просто джерелом доходу, а життєвою необхідністю, яка допомагає забезпечити сім’ї продовольством та зберегти стабільність. Підтримка фермерів необхідна не лише для продовольчої безпеки сьогодні, а й для збереження стійкості та відновлення громад», — навела пресслужба ФАО слова керівниці офісу ФАО в Україні Шахнози Мумінової.
Читайте також
Згідно зі звітом «Про продовольчу безпеку та сільськогосподарські засоби до існування в Україні», 40% опитаних домогосподарств займаються агровиробництвом, при цьому 86% із них виробляють продукцію переважно для власного споживання, що допомагає захиститись від коливань ринку та зростання цін на харчові продукти.
У ФАО також зазначили, що сільське господарство допомагає захиститися від коливань ринку: такі родини мають нижчий рівень дефіциту продовольства та більш різноманітне харчування.
Читайте також
Водночас 75% домогосподарств змушені вдаватися до негативних стратегій подолання труднощів — витрачання заощаджень, позик або скорочення витрат на медицину та освіту.
У прифронтових районах 42% родин покладаються на пенсії як основне джерело доходу, а 3% взагалі не мають доходів. Виробництво культур скоротилося у 30% опитаних (у Херсонській області — у 45%), а кожен п’ятий виробник тваринницької продукції повідомив про втрату худоби через війну.

Найвразливіші групи

  • залишаються ВПО, домогосподарства, очолювані жінками, та сім’ї поблизу лінії фронту.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Агроринок
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems