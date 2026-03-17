В Україні створили Міжнародну асоціацію фермерів: хто туди входить Сьогодні 20:20 — Аграрний ринок

В Україні створили Міжнародну асоціацію фермерів: хто туди входить

Європейські фермери, які працюють в Україні, створили International Farmers' Association of Ukraine (IFA) — Міжнародної асоціації фермерів України.

Про це розповів президент асоціації Мішель Терещенко.

Хто туди увійшов

До організації увійшли 63 сімейні агрогосподарства, що обробляють від 300 до 22 тис. га. Загалом члени асоціації працюють на 275 тис. га сільгоспземель в Україні.

Фермери походять із Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Франції, Швейцарії, Австрії, Данії та Шотландії.

Як додав Мішель Терещенко, як і їхні українські колеги, європейські фермери активно залучені до розвитку місцевих громад, створюють робочі місця, експортують аграрну продукцію та сплачують податки до українського бюджету.

Президент асоціації зазначив, що об’єднатись в асоціацію іноземні аграрії вирішили для захисту своїх прав та інтересів, оскільки вони стикаються з рейдерством, корупційними схемами або недобросовісними діями чиновників.

Головні завдання асоціації

колективний захист прав та інтересів членів об’єднання;

участь у переговорах щодо інтеграції аграрного сектору України до Європейського Союзу;

обмін професійною інформацією та створення синергії між українськими та європейськими фермерами.

«Іноземні» аграри, на жаль, часто потрапляють під дії рейдерів, корумпованих аферистів, політиків чи недобросовісних апаратчиків. Вони знають, як захищатися, але вирішили створити своє об’єднання, щоб об’єднати зусилля і краще відстоювати свої права. IFA також зможе донести свій голос до всіх важливих для українських аграрів переговорів, таких як ті, що пов’язані з інтеграцією України до Європейського Союзу. Як і всі асоціації, IFA також зможе генерувати синергію між колегами, обмінюватися важливою інформацією та сприяти дружньому обміну між своїми членами та всіма українськими фермерами" - сказав він.

