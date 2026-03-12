0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як отримати 150 тис. доларів на підтримку середнього агробізнесу для агропідприємств (умови)

Аграрний ринок
12
АІ: як отримати грант на агробізнес
АІ: як отримати грант на агробізнес
2026 року грантове фінансування залишається одним із ключових інструментів підтримки малого і середнього бізнесу в Україні.
Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps за підтримки Фонду Говарда Г. Баффета надає можливість отримати грант в середньому розмірі 150 тис. доларів (у гривневому еквіваленті) в межах програми підтримки сільського господарства України для середніх агропідприємств та суміжного бізнесу, що постраждали внаслідок війни.

Мета програми

Відновлення критично важливих бізнесів у сільській місцевості, які забезпечують життєдіяльність фермерських домогосподарств, створюють робочі місця, генерують податки для місцевих бюджетів, сприяють продовольчій безпеці та підтримують сільськогосподарську інфраструктуру.
Надана допомога дозволить замінити пошкоджену техніку, обладнання, будівлі та інші ресурси, необхідні для відновлення стабільної діяльності агробізнесу та забезпечення підтримки місцевого населення, зокрема вразливих груп.

Хто може отримати

Подати заявку на участь можуть учасники, які відповідають таким критеріям:
  • зареєстровані середні сільськогосподарські підприємства (ФОП, ТОВ, АТ), які володіють від 500 до 3 тис. га земель;
  • працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях (за винятком територій з активними бойовими діями або підвищеною загрозою);
  • внесли інвестицію у розмірі до 50% від очікуваної допомоги (власний внесок оцінюється індивідуально).

Умови

  • наявність офіційної реєстрації;
  • відсутність юридичних або правових обмежень для ведення бізнесу;
  • інвестування власних коштів;
  • надання інформації про вплив війни на діяльність;
  • пояснення, чому відновлення підприємства неможливе без допомоги;
  • обґрунтування потреби у фінансуванні.

Терміни

Безстроково. Подати заявку можна за цим посиланням.
Про інші гранти для бізнесу читайте в нашій статті —

Які гранти може отримати бізнес та ветерани в Україні: суми та умови

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Агробізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems