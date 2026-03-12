Як отримати 150 тис. доларів на підтримку середнього агробізнесу для агропідприємств (умови) Сьогодні 21:00 — Аграрний ринок

АІ: як отримати грант на агробізнес

2026 року грантове фінансування залишається одним із ключових інструментів підтримки малого і середнього бізнесу в Україні.

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps за підтримки Фонду Говарда Г. Баффета надає можливість отримати грант в середньому розмірі 150 тис. доларів (у гривневому еквіваленті) в межах програми підтримки сільського господарства України для середніх агропідприємств та суміжного бізнесу, що постраждали внаслідок війни.

Мета програми

Відновлення критично важливих бізнесів у сільській місцевості, які забезпечують життєдіяльність фермерських домогосподарств, створюють робочі місця, генерують податки для місцевих бюджетів, сприяють продовольчій безпеці та підтримують сільськогосподарську інфраструктуру.

Надана допомога дозволить замінити пошкоджену техніку, обладнання, будівлі та інші ресурси, необхідні для відновлення стабільної діяльності агробізнесу та забезпечення підтримки місцевого населення, зокрема вразливих груп.

Хто може отримати

Подати заявку на участь можуть учасники, які відповідають таким критеріям:

зареєстровані середні сільськогосподарські підприємства (ФОП, ТОВ, АТ), які володіють від 500 до 3 тис. га земель;

працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях (за винятком територій з активними бойовими діями або підвищеною загрозою);

внесли інвестицію у розмірі до 50% від очікуваної допомоги (власний внесок оцінюється індивідуально).

Умови

наявність офіційної реєстрації;

відсутність юридичних або правових обмежень для ведення бізнесу;

інвестування власних коштів;

надання інформації про вплив війни на діяльність;

пояснення, чому відновлення підприємства неможливе без допомоги;

обґрунтування потреби у фінансуванні.

Терміни

Безстроково. Подати заявку можна за Безстроково. Подати заявку можна за цим посиланням

Про інші гранти для бізнесу читайте в нашій статті —

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.