Які витрати на обслуговування електромобіля Tesla за 4,5 роки

З огляду на нинішні ціни на пальне, купівля електромобіля зараз здається очевидним вибором. Повністю електричні моделі можна заряджати навіть вдома, а витрати на обслуговування можуть бути значно меншими, ніж у автомобілів з ДВЗ.

Про це пише Supercar Blondie

Автор YouTube-каналу Nigel & Jen на ім’я Найджел в одному зі своїх відео розповів про свої витрати на експлуатацію Tesla Model 3 за чотири з половиною роки. За його словами, це значно дешевше, ніж володіти бензиновим або дизельним авто.

Пробіг електрокара становить трохи більше 48 тисяч кілометрів. Чоловік зазначив, що протягом перших чотирьох років на Tesla діяла базова гарантія, тому за ремонт не доводилося платити. Також на акумулятор і приводний вузол надається гарантія терміном на вісім років або 160 000 км пробігу.

Найджел розповів, що за чотири з половиною роки йому довелося заплатити 420 фунтів стерлінгів (565 доларів) за ремонт центрального дисплея, а також за заміну повітряного фільтра та склоочисників. Також чоловік заплатив за нові шини 650 фунтів стерлінгів (875 доларів) після 40 тисяч км пробігу, а два техогляди обійшлися в 110 фунтів стерлінгів (148 доларів), до чого додався дорожній податок у розмірі 195 фунтів стерлінгів (262 доларів).

Крім того, за словами чоловіка, п’ять років страхування обійшлися в 2 091 фунт стерлінгів (2 812 доларів).

