Названо пробіг, після якого батарея електрокара деградує 11.04.2026, 00:15 — Технології&Авто

Електричне авто на зарядці, Фото: freepik

Спільне дослідження TÜV Nord та Carly розкрило реальні темпи зносу акумуляторів у сучасних електричних авто. Вчені проаналізували дані майже 50 000 машин, випущених у період з 2016 по 2026 рік. Отримані результати дозволяють точно визначити момент, коли місткість батареї починає знижуватися значно швидше.

Про це повідомляє Lʼautomobiliste.

Критична межа

Показник стану здоров’я акумуляторів залишається стабільно високим протягом перших 90 000 км пробігу.

У середньому втрата місткості становить лише 0,7% на кожні 10 000 км шляху. Після подолання цієї дистанції батарея зазвичай зберігає близько 93−94% своєї початкової потужності.

Ситуація кардинально змінюється у проміжку між 90 000 та 100 000 км. Саме цей інтервал дослідники називають точкою перелому, після якої процеси деградації суттєво прискорюються. Швидкість зносу зростає до 2,3% на кожні наступні 10 000 км пробігу.

Лідери ринку

Витривалість джерел живлення суттєво різниться залежно від виробника автомобіля.

Бренди Hyundai, Kia та Mercedes демонструють чудові результати, зберігаючи 90−95% місткості навіть після кількох років експлуатації.

Менш оптимістичні показники зафіксовані у деяких старих моделей Volkswagen, Renault та Citroen. В їхніх випадках рівень залишкової місткості іноді коливається в межах від 70% до 80%. Проте фахівці зазначають, що з кожним новим поколінням електромобілів цей розрив поступово зменшується.

Чинники зносу

На швидкість втрати ресурсу впливає не лише пробіг, а й умови експлуатації транспортного засобу.

Часте використання терміналів швидкої зарядки погано позначається на хімічних процесах всередині комірок. Також негативним фактором є тривала їзда за спекотної погоди.

