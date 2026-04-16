Google запустила нативний застосунок Gemini для macOS

Google оголосила про запуск нативного додатку Gemini для комп’ютерів Mac.
Компанія позиціонує його як «повноцінний десктопний досвід», що дозволяє швидко взаємодіяти з чат-ботом за допомогою клавіатурних комбінацій. За замовчуванням натискання клавіш option + space відкриває мінічат, а комбінація option + shift + space — повну версію Gemini. Користувачі можуть змінювати ці налаштування у параметрах програми.
Із застосунком можна ділитися всім, що відображається на екрані, включно з файлами, збереженими на системі. Це можуть бути як документи та зображення так і код або цілі вебсторінки. Крім того, Gemini можна ставити запитання про все, що показано на екрані.
Додатково в застосунок інтегровано функції генерації зображень та відео за допомогою інструментів Nano Banana та Veo.
Програма вже доступна для всіх комп’ютерів Mac, що працюють під управлінням macOS 15 (Sequoia) або новішої версії, у країнах, де підтримується Gemini.
В Google наголошують, що це лише перший реліз застосунку. Надалі планується створення більш персонального, проактивного й потужнішого десктопного асистента. Більше новин про це компанія обіцяє повідомити в найближчі місяці.
За матеріалами:
mezha.media
Також за темою
Також за темою
