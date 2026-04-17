BYD показав потужний електрифікований кросовер за $14 000 із багатою комплектацією (фото) 17.04.2026, 00:37 — Технології&Авто

Ціна BYD Sealion 05 DM-i становить від 96 000 до 126 000 юанів

Новий BYD Sealion 05 презентують 20 квітня і невдовзі він надійде в продаж у Китаї, а його експорт почнеться пізніше.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер є молодшим братом BYD Sealion 07 і схожий на нього зовні. У нього такий же дизайн передньої частини із розкосими фарами, з’єднаними діодною смугою. Товсті задні стійки даху мають невеликий кут нахилу.

Модель випускатимуть в електричних та плагін-гібридних версіях, Фото: BYD Auto

Розміри BYD Sealion 05:

довжина — 4620 мм;

ширина — 1860 мм;

висота — 1630 мм;

колісна база — 2770 мм.

На передній панелі встановлені два екрани, Фото: BYD Auto

У салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. Комплектація включає панорамний дах, електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь. За доплату доступні активна підвіска і система напівавтономного руху.

Першим у продаж надходить плагін-гібрид BYD Sealion 05 DM-i з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 101 к. с. та 163-сильним електромотором. На вибір запропонують батареї ємністю 26,6 та 34,3 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить, відповідно, 220 і 305 км. Ціна BYD Sealion 05 DM-i становить від 96 000 до 126 000 юанів ($14 000 — 18 500).

Пізніше з’явиться електромобіль BYD Sealion 05, який випускатимуть у модифікаціях потужністю 272 та 326 сил.

