0 800 307 555
укр
0 800 307 555
BYD показав потужний електрифікований кросовер за $14 000 із багатою комплектацією (фото)

Технології&Авто
20
Ціна BYD Sealion 05 DM-i становить від 96 000 до 126 000 юанів
Ціна BYD Sealion 05 DM-i становить від 96 000 до 126 000 юанів
Новий BYD Sealion 05 презентують 20 квітня і невдовзі він надійде в продаж у Китаї, а його експорт почнеться пізніше.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Кросовер є молодшим братом BYD Sealion 07 і схожий на нього зовні. У нього такий же дизайн передньої частини із розкосими фарами, з’єднаними діодною смугою. Товсті задні стійки даху мають невеликий кут нахилу.
Модель випускатимуть в електричних та плагін-гібридних версіях
Модель випускатимуть в електричних та плагін-гібридних версіях, Фото: BYD Auto

Розміри BYD Sealion 05:

  • довжина — 4620 мм;
  • ширина — 1860 мм;
  • висота — 1630 мм;
  • колісна база — 2770 мм.
На передній панелі встановлені два екрани
На передній панелі встановлені два екрани, Фото: BYD Auto
У салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. Комплектація включає панорамний дах, електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь. За доплату доступні активна підвіска і система напівавтономного руху.
Першим у продаж надходить плагін-гібрид BYD Sealion 05 DM-i з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 101 к. с. та 163-сильним електромотором. На вибір запропонують батареї ємністю 26,6 та 34,3 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить, відповідно, 220 і 305 км. Ціна BYD Sealion 05 DM-i становить від 96 000 до 126 000 юанів ($14 000 — 18 500).
Пізніше з’явиться електромобіль BYD Sealion 05, який випускатимуть у модифікаціях потужністю 272 та 326 сил.
За матеріалами:
Фокус
АвтоКросоверBYD
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems