Snap звільняє близько 1000 співробітників і планує замінити їх штучним інтелектом

Snap оголосила про масштабне скорочення, яке торкнеться близько тисячі співробітників, що становить 16% від загальної чисельності персоналу. Компанія повідомила про це у внутрішньому листі і додала, що також буде закрито понад 300 відкритих вакансій.
Рішення дозволить компанії заощадити понад $500 мільйонів
За словами генерального директора Snap Евана Шпігеля, це «надзвичайно складне» рішення дозволить заощадити понад $500 мільйонів до другої половини 2026 року та створити «чіткіший шлях до прибутковості».
Працівників, які потрапили під скорочення, повідомили про зміни електронною поштою, а команда Snap, що базується у Північній Америці, отримала наказ працювати з дому.
Компенсації звільненим працівникам
Компанія пообіцяла виплатити звільненим чотиримісячні компенсаційні пакети, а також забезпечити їм медичне страхування та інші належні виплати.
У зверненні Шпігель підкреслив, що швидкий розвиток штучного інтелекту дозволяє зменшити обсяг рутинної роботи, підвищити швидкість виконання завдань та ефективніше підтримувати користувачів, партнерів і рекламодавців.
За його словами, невеликі команди в компанії вже застосовують інструменти ШІ для покращення роботи сервісу Snapchat+, оптимізації рекламної платформи та підвищення продуктивності інфраструктури Snap Lite.