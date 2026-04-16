Snap звільняє близько 1000 співробітників і планує замінити їх штучним інтелектом Сьогодні 23:41 — Технології&Авто

Snap оголосила про масштабне скорочення, яке торкнеться близько тисячі співробітників, що становить 16% від загальної чисельності персоналу. Компанія повідомила про це у внутрішньому листі і додала, що також буде закрито понад 300 відкритих вакансій.

Про це пише Engadget.

За словами генерального директора Snap Евана Шпігеля, це «надзвичайно складне» рішення дозволить заощадити понад $500 мільйонів до другої половини 2026 року та створити «чіткіший шлях до прибутковості».

Працівників, які потрапили під скорочення, повідомили про зміни електронною поштою, а команда Snap, що базується у Північній Америці, отримала наказ працювати з дому.

Компенсації звільненим працівникам

Компанія пообіцяла виплатити звільненим чотиримісячні компенсаційні пакети, а також забезпечити їм медичне страхування та інші належні виплати.

У зверненні Шпігель підкреслив, що швидкий розвиток штучного інтелекту дозволяє зменшити обсяг рутинної роботи, підвищити швидкість виконання завдань та ефективніше підтримувати користувачів, партнерів і рекламодавців.

За його словами, невеликі команди в компанії вже застосовують інструменти ШІ для покращення роботи сервісу Snapchat+, оптимізації рекламної платформи та підвищення продуктивності інфраструктури Snap Lite.

