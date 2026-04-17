Для користувачів Claude впроваджують перевірку документів
Що це означає
Навіщо це
- Основна мета — боротьба з мультиакаунтами, зловживаннями лімітами безкоштовних повідомлень та запобігання використанню ШІ для шкідливої діяльності.
- Наразі перевірка не є масовою для кожного користувача, але вона активується системою безпеки у випадках «підозрілої активності» або при створенні нових акаунтів у певних регіонах.
Питання приватності та реакція спільноти
- збір біометрії: багато користувачів висловлюють занепокоєння через передачу конфіденційних даних приватній компанії для використання чат-бота;
- анонімність: критики стверджують, що вимога ID руйнує анонімність, яка є важливою для дослідників або людей, що працюють із чутливою інформацією;
- безпека даних: хоча Anthropic заявляє про високі стандарти шифрування, ризик витоку персональних даних через сторонніх підрядників завжди залишається актуальною темою.
