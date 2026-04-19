ШІ-стартап Anthropic розглядає ідею розробки власних чипів — Reuters 19.04.2026

Anthropic планує виробляти власні чіпи

Стартап Anthropic вивчає можливість розробки власних мікросхем на тлі дефіциту у світі ШІ-чипів, необхідних для живлення та розробки більш просунутих систем на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників.

За словами джерел, ці плани перебувають ще на ранніх стадіях, і компанія все ще може вирішити купувати лише чипи на основі штучного інтелекту та не розробляти жодних власних.

Співрозмовники додають, що стартап ще не визначився з конкретним дизайном і не створив спеціальну команду для роботи над проєктом.

Речник компанії, яка базується в Сан-Франциско, відмовився коментувати статтю Reuters.

За даними джерел у галузі, розробка вдосконаленого чипа на основі штучного інтелекту може коштувати приблизно пів мільярда доларів, оскільки компаніям потрібно наймати кваліфікованих інженерів та витрачати кошти на те, щоб виробничий процес не мав дефектів.

Зазначається, що Anthropic використовує цілий ряд чипів, включаючи тензорні блоки обробки (TPU), розроблені компанією Alphabet, та мікросхеми від Amazon для розробки та запуску свого програмного забезпечення для штучного інтелекту та чатбота Claude.

Раніше Anthropic підписала довгострокову угоду з Google та Broadcom, яка допомагає в розробці TPU.

Ця угода ґрунтується на зобов’язанні компанії інвестувати 50 мільярдів доларів США у зміцнення обчислювальної інфраструктури США.

Укрінформ

