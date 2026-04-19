0 800 307 555
укр
0 800 307 555
ШІ-стартап Anthropic розглядає ідею розробки власних чипів — Reuters

Технології&Авто
26
Anthropic планує виробляти власні чіпи
Anthropic планує виробляти власні чіпи
Стартап Anthropic вивчає можливість розробки власних мікросхем на тлі дефіциту у світі ШІ-чипів, необхідних для живлення та розробки більш просунутих систем на основі штучного інтелекту.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників.
За словами джерел, ці плани перебувають ще на ранніх стадіях, і компанія все ще може вирішити купувати лише чипи на основі штучного інтелекту та не розробляти жодних власних.
Співрозмовники додають, що стартап ще не визначився з конкретним дизайном і не створив спеціальну команду для роботи над проєктом.
Речник компанії, яка базується в Сан-Франциско, відмовився коментувати статтю Reuters.
За даними джерел у галузі, розробка вдосконаленого чипа на основі штучного інтелекту може коштувати приблизно пів мільярда доларів, оскільки компаніям потрібно наймати кваліфікованих інженерів та витрачати кошти на те, щоб виробничий процес не мав дефектів.
Зазначається, що Anthropic використовує цілий ряд чипів, включаючи тензорні блоки обробки (TPU), розроблені компанією Alphabet, та мікросхеми від Amazon для розробки та запуску свого програмного забезпечення для штучного інтелекту та чатбота Claude.
Раніше Anthropic підписала довгострокову угоду з Google та Broadcom, яка допомагає в розробці TPU.
Ця угода ґрунтується на зобов’язанні компанії інвестувати 50 мільярдів доларів США у зміцнення обчислювальної інфраструктури США.
За матеріалами:
Укрінформ
ШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems