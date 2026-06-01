У Китаї представили ШІ-пристрій, який «перекладає» мову тварин (відео)

Китайський стартап Meng Xiaoyi заявив про створення пристрою на базі штучного інтелекту, який нібито здатен перетворювати звуки та поведінку домашніх тварин у зрозумілу людині мову.
Попри гучні заяви, технологія вже викликала скепсис через відсутність підтверджених даних про її ефективність.
Що відомо про пристрій
Компанія з Гуанчжоу повідомляє, що пристрій працює на основі великої мовної моделі Qwen від Alibaba. Його кріплять на нашийник тварини, після чого система аналізує поведінку, звуки та, за заявами розробників, емоції улюбленця.
Отримані дані нібито перетворюються на людську мову з точністю до 95%. Вартість пристрою становить близько $118. У компанії також зазначають, що з початку травня відкрили передзамовлення, і вже отримали близько 10 тисяч резервувань.