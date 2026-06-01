У Китаї представили ШІ-пристрій, який «перекладає» мову тварин (відео) 01.06.2026, 01:01 — Технології&Авто

Китайський стартап Meng Xiaoyi заявив про створення пристрою на базі штучного інтелекту, який нібито здатен перетворювати звуки та поведінку домашніх тварин у зрозумілу людині мову.

Попри гучні заяви, технологія вже викликала скепсис через відсутність підтверджених даних про її ефективність.

Що відомо про пристрій

Компанія з Гуанчжоу повідомляє, що пристрій працює на основі великої мовної моделі Qwen від Alibaba. Його кріплять на нашийник тварини, після чого система аналізує поведінку, звуки та, за заявами розробників, емоції улюбленця.

Отримані дані нібито перетворюються на людську мову з точністю до 95%. Вартість пристрою становить близько $118. У компанії також зазначають, що з початку травня відкрили передзамовлення, і вже отримали близько 10 тисяч резервувань.

Скепсис щодо технології

Заяви стартапу сприйняли доволі обережно, оскільки компанія не оприлюднила жодних наукових досліджень або технічних підтверджень ефективності пристрою.

Попри це, за даними розробників, проєкт уже залучив близько $1 млн інвестицій. Водночас це не є доказом працездатності самої технології, на чому наголошують критики.

