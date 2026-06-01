0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Китаї представили ШІ-пристрій, який «перекладає» мову тварин (відео)

Технології&Авто
10
Домашня тварина
Домашня тварина
Китайський стартап Meng Xiaoyi заявив про створення пристрою на базі штучного інтелекту, який нібито здатен перетворювати звуки та поведінку домашніх тварин у зрозумілу людині мову.
Попри гучні заяви, технологія вже викликала скепсис через відсутність підтверджених даних про її ефективність.

Що відомо про пристрій

Компанія з Гуанчжоу повідомляє, що пристрій працює на основі великої мовної моделі Qwen від Alibaba. Його кріплять на нашийник тварини, після чого система аналізує поведінку, звуки та, за заявами розробників, емоції улюбленця.
Отримані дані нібито перетворюються на людську мову з точністю до 95%. Вартість пристрою становить близько $118. У компанії також зазначають, що з початку травня відкрили передзамовлення, і вже отримали близько 10 тисяч резервувань.
Читайте також

Скепсис щодо технології

Заяви стартапу сприйняли доволі обережно, оскільки компанія не оприлюднила жодних наукових досліджень або технічних підтверджень ефективності пристрою.
Попри це, за даними розробників, проєкт уже залучив близько $1 млн інвестицій. Водночас це не є доказом працездатності самої технології, на чому наголошують критики.
За матеріалами:
ITC.ua
КитайШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems