ТОП-10 найпопулярніших вживаних кросоверів (інфографіка) Сьогодні 19:07 — Технології&Авто Найпопулярніші в Україні кросовери з пробігом За 4 місяці 2026 року українці ввезли з-за кордону 69,7 тисячі вживаних легкових автомобілів. Абсолютну більшість серед імпортованих машин становили кросовери — їхня частка сягнула 53%. Торік цей показник був на рівні 47%. Про це повідомили в «Укравтопромі». Середній вік кросоверів, які цього року перейшли на українські номери, становить 8 років. Найбільший попит серед ввезених кросоверів мав Volkswagen Tiguan — українці приддбали 2825 таких автомобілів. ТОП — 10 найпопулярніших вживаних кросоверів, Інфографіка створена за допомогою ШІ Найпопулярніші нові кросовери Як ми вже згадували, кросовери продовжують домінувати на українському авторинку. За перші чотири місяці року саме SUV-моделі становили понад 80% усіх нових легковиків, проданих в Україні. Найчастіше українці обирали кросовери з бензиновими двигунами — їхня частка становила 37,5%. До десятки найпопулярніших нових SUV в Україні увійшли: Renault Duster — 1729 авто; Toyota RAV-4 — 1516; Hyundai Tucson — 847; Toyota Land Cruiser Prado — 665; Skoda Kodiaq — 573; Mazda CX-5 — 558; Volkswagen Touareg — 522; Skoda Karoq — 410; Nissan Qashqai — 408; Suzuki SX4 — 378. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Технології&Авто / ТОП-10 найпопулярніших вживаних кросоверів (інфографіка)