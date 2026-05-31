ТОП-10 найпопулярніших вживаних кросоверів (інфографіка)

Найпопулярніші в Україні кросовери з пробігом

За 4 місяці 2026 року українці ввезли з-за кордону 69,7 тисячі вживаних легкових автомобілів. Абсолютну більшість серед імпортованих машин становили кросовери — їхня частка сягнула 53%. Торік цей показник був на рівні 47%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Середній вік кросоверів, які цього року перейшли на українські номери, становить 8 років.

Найбільший попит серед ввезених кросоверів мав Volkswagen Tiguan — українці приддбали 2825 таких автомобілів.

ТОП — 10 найпопулярніших вживаних кросоверів, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Найпопулярніші нові кросовери

Як ми вже згадували , кросовери продовжують домінувати на українському авторинку. За перші чотири місяці року саме SUV-моделі становили понад 80% усіх нових легковиків, проданих в Україні.

Найчастіше українці обирали кросовери з бензиновими двигунами — їхня частка становила 37,5%.

До десятки найпопулярніших нових SUV в Україні увійшли:

Renault Duster — 1729 авто; Toyota RAV-4 — 1516; Hyundai Tucson — 847; Toyota Land Cruiser Prado — 665; Skoda Kodiaq — 573; Mazda CX-5 — 558; Volkswagen Touareg — 522; Skoda Karoq — 410; Nissan Qashqai — 408; Suzuki SX4 — 378.

