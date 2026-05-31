0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найпопулярніших вживаних кросоверів (інфографіка)

Технології&Авто
13
Найпопулярніші в Україні кросовери з пробігом
Найпопулярніші в Україні кросовери з пробігом
За 4 місяці 2026 року українці ввезли з-за кордону 69,7 тисячі вживаних легкових автомобілів. Абсолютну більшість серед імпортованих машин становили кросовери — їхня частка сягнула 53%. Торік цей показник був на рівні 47%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Середній вік кросоверів, які цього року перейшли на українські номери, становить 8 років.
Найбільший попит серед ввезених кросоверів мав Volkswagen Tiguan — українці приддбали 2825 таких автомобілів.
ТОП — 10 найпопулярніших вживаних кросоверів
ТОП — 10 найпопулярніших вживаних кросоверів, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Найпопулярніші нові кросовери

Як ми вже згадували, кросовери продовжують домінувати на українському авторинку. За перші чотири місяці року саме SUV-моделі становили понад 80% усіх нових легковиків, проданих в Україні.
Найчастіше українці обирали кросовери з бензиновими двигунами — їхня частка становила 37,5%.
До десятки найпопулярніших нових SUV в Україні увійшли:
  1. Renault Duster — 1729 авто;
  2. Toyota RAV-4 — 1516;
  3. Hyundai Tucson — 847;
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 665;
  5. Skoda Kodiaq — 573;
  6. Mazda CX-5 — 558;
  7. Volkswagen Touareg — 522;
  8. Skoda Karoq — 410;
  9. Nissan Qashqai — 408;
  10. Suzuki SX4 — 378.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниКросоверУкравтопромВживані авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems