Кросовери на українському авторинку: які моделі у топі

Найчастіше українці обирали кросовери з бензиновими двигунами — їхня частка становила 37,5%.
Також популярними були:
гібриди — 33,2%;
дизельні авто — 20,1%;
електромобілі — 9%;
моделі з ГБО — 0,2%.
Які кросовери купували найчастіше
До десятки найпопулярніших нових SUV в Україні увійшли:
Renault Duster — 1729 авто;
Toyota RAV-4 — 1516;
Hyundai Tucson — 847;
Toyota Land Cruiser Prado — 665;
Skoda Kodiaq — 573;
Mazda CX-5 — 558;
Volkswagen Touareg — 522;
Skoda Karoq — 410;
Nissan Qashqai — 408;
Suzuki SX4 — 378.
Раніше ми повідомляли, що 9 із 10 найпопулярніших моделей серед українців є кросоверами.
Купівля вживаного кросовера зазвичай зводиться до пошуку оптимального співвідношення ціни та надійності. Експерти кажуть: навіть маючи бюджет до $10 тис., можна підібрати автомобіль, який прослужить довго без значних витрат. Finance.ua ділився рейтингом кращих вживаних кросоверів до $10 тис., які довго служитимуть.