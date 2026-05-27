Кросовери на українському авторинку: які моделі у топі

Кросовери продовжують домінувати на українському авторинку. За перші чотири місяці року саме SUV-моделі становили понад 80% усіх нових легковиків, проданих в Україні.

Про це повідомляє Укравтопром,

Частка кросоверів на ринку зросла

За даними Укравтопрому, із 21,5 тис. нових легкових авто, реалізованих в Україні з січня до квітня, 17,4 тис. припали саме на кросовери. Це 81% від загального обсягу продажів.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на SUV збільшився на 9%, а їхня частка на ринку зросла на 2 відсоткові пункти.

Найчастіше українці обирали кросовери з бензиновими двигунами — їхня частка становила 37,5%.

Також популярними були:

гібриди — 33,2%;

дизельні авто — 20,1%;

електромобілі — 9%;

моделі з ГБО — 0,2%.

Які кросовери купували найчастіше

До десятки найпопулярніших нових SUV в Україні увійшли:

Renault Duster — 1729 авто; Toyota RAV-4 — 1516; Hyundai Tucson — 847; Toyota Land Cruiser Prado — 665; Skoda Kodiaq — 573; Mazda CX-5 — 558; Volkswagen Touareg — 522; Skoda Karoq — 410; Nissan Qashqai — 408; Suzuki SX4 — 378.

