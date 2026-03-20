Місце для вашої реклами

Кращі вживані кросовери до $10 тис., які довго служитимуть

Volkswagen Tiguan серед кращих вживаних кросоверів
Купівля вживаного кросовера зазвичай зводиться до пошуку оптимального співвідношення ціни та надійності. Експерти кажуть: навіть маючи бюджет до $10 тис., можна підібрати автомобіль, який прослужить довго без значних витрат.
При цьому ключову роль відіграє не лише сама модель, а й технічна частина — передусім двигун і трансмісія, від яких залежить ресурс авто.

Надійні вживані кросовери до $10 тис.

Серед європейських варіантів фахівці виділяють Peugeot 3008 першого покоління з дизельними моторами 1,6 або 2,0 л — вони здатні проходити сотні тисяч кілометрів.
Volkswagen Tiguan радять брати з 2,0-літровим дизелем і механікою — це найнадійніша конфігурація. Також недооціненим, але вдалим вибором є Renault Koleos із перевіреним дизелем M9R і простою технічною базою.
Читайте також
Японські кросовери традиційно славляться витривалістю. Suzuki Grand Vitara — це проста й міцна модель із надійними бензиновими двигунами 2,0−2,4 л. Nissan Qashqai та X-Trail добре себе показують із 2,0-літровим дизелем або бензином за умови догляду за варіатором. Вони поєднують комфорт і доступність в обслуговуванні.
Серед лідерів надійності — Mitsubishi Outlander XL, Toyota RAV4 та Honda CR-V. Особливо цінується CR-V третього покоління, яка практично не має слабких місць. У підсумку, правильний вибір кросовера — це не бренд, а вдале поєднання двигуна і трансмісії, що гарантує спокійну експлуатацію на довгі роки.
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
