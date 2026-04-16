Google запустила пошуковий застосунок для Windows

Пошуковий застосунок Google офіційно запускається поки лише англійською мовою
Пошуковий застосунок Google офіційно запускається на Windows для користувачів по всьому світу — поки лише англійською мовою.
Застосунок Google нагадує функцію Spotlight у macOS і дозволяє шукати як у вебі, так і серед файлів на ПК та в Google Drive.
Активувати його можна комбінацією клавіш Alt + Space, а в інтерфейсі (подібному до мобільного Пошуку) доступні кілька вкладок: всі результати, зображення, відео або режим ШІ.
Якщо потрібно поставити запитання про те, що зображено на екрані, є можливість скористатися Google Lens або поділитися екраном.
Результати з’являються у спливному вікні з можливістю ставити додаткові запитання. На цей час застосунок Google доступний користувачам по всьому світу, але виключно англійською мовою.
Завантажити десктопний пошуковик можна з сайту Google — він працює на ПК із Windows 10 та новіших версіях. Наразі невідомо, чи з’явиться застосунок для macOS або Linux. Однак нині компанія тестує застосунок Gemini для ПК Apple.
За матеріалами:
mezha.media
GoogleТехнології
