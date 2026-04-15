Китай майже наздогнав США в сфері штучного інтелекту і навіть вже обходить їх за низкою показників Сьогодні 23:19 — Технології&Авто

Занепокоєння американських політиків зростанням впливу Китаю в технологічній сфері має під собою реальні підстави. Згідно з останніми дослідженнями, КНР уже майже наздогнала США за швидкодією моделей штучного інтелекту, а за окремими показниками інноваційної діяльності навіть випередила конкурента.

За даними TrendForce, станом на лютий 2026 року китайська модель DeepSeek R1 тимчасово зрівнялася за показниками з американськими флагманами. Вже у березні лідерство американської Anthropic скоротилося до мінімальних 2,7% переваги. Для порівняння: ще у 2023 році розрив у швидкодії був величезним, що свідчить про стрімкий технологічний прогрес Пекіна.

Потенціал США та Китаю

Дослідження Стенфордського університету показує, що США мають більшу кількість найбільш впливових патентів у технологічній сфері та випустили за підсумками минулого року 50 великих ШІ-моделей, тоді як Китай видав лише 30 штук.

Зате КНР лідирує за обсягом наукових публікацій, їх цитуванням і загальною кількістю патентів, не кажучи вже про кількість встановлених на підприємствах країни промислових роботів.

З точки зору концентрації обчислювальних потужностей — лідирує США. Вони на своїй території зосередили в 10 разів більше центрів обробки даних, ніж будь-яка інша країна світу. Хоча США також лідирують і за обсягом інвестицій у сферу ШІ, але з 2017 року кількість дослідників у сфері ШІ, які направилися до США, скоротилася на 89%, причому на 80% вона впала лише за минулий рік.

За сумою приватних інвестицій у ШІ американська економіка також лідирує, направивши за минулий рік у цю сферу $285,9 млрд, тоді як Китай обмежується $12,4 млрд. Але ця статистика не враховує серйозних державних субсидій з боку китайської влади.

