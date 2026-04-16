ТОП-10 доступних електромобілів до $10 000

Аналітики Auto.Ria назвали десятку недорогих електромобілів, адже нові ціни на заправних станціях змушують водіїв звернути на такі пропозиції окрему увагу.
Експерти зазначають: ще кілька років тому електромобіль за 10 тис. доларів виглядав радше фантазією, ніж реальним варіантом. Сьогодні ж ситуація змінилася: на вторинному ринку з’явилося чимало доступних моделей, які вже стали звичними для українських доріг і не створюють серйозних проблем з обслуговуванням.
Втім, бюджет до 10 тисяч доларів передбачає компроміси. Йдеться переважно про не нові авто, часто — компактні міські моделі. Але на тлі витрат на пальне навіть такі варіанти виглядають дедалі привабливішими.
10. Chevrolet Spark EV
Середня ціна: $6500
Двигун: 130−141 к.с.;
Батарея: 19−21,3 кВт·год.
Це один із найдоступніших варіантів у добірці, який вирізняється доволі потужним електромотором для своїх габаритів. Завдяки цьому Spark EV добре почувається у місті. Водночас пропозицій на ринку небагато, тому вибір обмежений, а подальший перепродаж може бути складнішим.
9. Volkswagen e-Up
Середня ціна: $8698
Двигун: 82 к.с.
Батарея: 18,7−32,3 кВт·год.
Цей компакт виглядає більш «дорослим» і якісним автомобілем. Хоча потужність тут скромніша, модель виграє за рахунок матеріалів і продуманої ергономіки.
Це один із найспецифічніших варіантів у добірці через двомісний формат, але попит на такі авто стабільний.
«Поціновувачів „Смартів“ зараз в Україні чимало. Тому таке авто буде легко знайти у гарному стані — й так само швидко продати згодом», — кажуть аналітики.
7. KIA Soul EV
Середня ціна: $9818
Двигун: 110 к.с.
Батарея: 27−30 кВт·год.
Аналітики кажуть, що на тлі інших моделей це вже майже повноцінне сімейне авто. Просторий салон і багажник роблять його одним із найменш компромісних варіантів за співвідношенням ціни й формату. Проте варто зважати, що це один із перших електромобілів корейського бренду.
6. Ford Focus Electric
Середня ціна: $6457
Двигун: 143 к.с.
Батарея: 23−33,5 кВт·год.
Електрична версія Focus позбавлена проблем бензинових модифікацій і пропонує непогану динаміку та комфорт. Запас ходу скромний, але для щоденних поїздок цього зазвичай достатньо.
Один із найпопулярніших електромобілів у сегменті. Великий вибір на ринку дозволяє підібрати варіант під різні потреби — від міських поїздок до більш тривалих маршрутів.
1. Nissan Leaf
Середня ціна: $8859
Двигун: 109 к.с.
Батарея: 24−30 кВт·год.
Один із найвідоміших електромобілів в Україні. Простий в обслуговуванні та добре вивчений ринком. Водночас при купівлі варто уважно перевіряти стан батареї, адже багато авто активно експлуатувалися, зокрема в таксі.
Висновки та поради
Сьогодні бюджетний електромобіль — це цілком реальний варіант. Водночас навіть більші моделі не позбавлені компромісів, а компактні сітікари можуть бути доволі обмеженими у просторі та функціональності.
Головне, на що варто звернути увагу — стан батареї. З віком авто ризик її деградації зростає, і оцінювати це лише за пробігом недостатньо. Перед купівлею краще провести професійну діагностику. Пошук гідного варіанта може зайняти час, але правильний вибір дозволить суттєво заощаджувати в подальшій експлуатації.