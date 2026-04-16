ТОП-10 доступних електромобілів до $10 000

Аналітики Auto.Ria назвали десятку недорогих електромобілів, адже нові ціни на заправних станціях змушують водіїв звернути на такі пропозиції окрему увагу.
Експерти зазначають: ще кілька років тому електромобіль за 10 тис. доларів виглядав радше фантазією, ніж реальним варіантом. Сьогодні ж ситуація змінилася: на вторинному ринку з’явилося чимало доступних моделей, які вже стали звичними для українських доріг і не створюють серйозних проблем з обслуговуванням.
Втім, бюджет до 10 тисяч доларів передбачає компроміси. Йдеться переважно про не нові авто, часто — компактні міські моделі. Але на тлі витрат на пальне навіть такі варіанти виглядають дедалі привабливішими.

10. Chevrolet Spark EV

  • Середня ціна: $6500
  • Двигун: 130−141 к.с.;
  • Батарея: 19−21,3 кВт·год.
Це один із найдоступніших варіантів у добірці, який вирізняється доволі потужним електромотором для своїх габаритів. Завдяки цьому Spark EV добре почувається у місті. Водночас пропозицій на ринку небагато, тому вибір обмежений, а подальший перепродаж може бути складнішим.

9. Volkswagen e-Up

  • Середня ціна: $8698
  • Двигун: 82 к.с.
  • Батарея: 18,7−32,3 кВт·год.
Цей компакт виглядає більш «дорослим» і якісним автомобілем. Хоча потужність тут скромніша, модель виграє за рахунок матеріалів і продуманої ергономіки.
Читайте також

8. Smart Fortwo Electric Drive

  • Середня ціна: $4517
  • Двигун: 75 к.с.
  • Батарея: 17,6 кВт·год.
Це один із найспецифічніших варіантів у добірці через двомісний формат, але попит на такі авто стабільний.
«Поціновувачів „Смартів“ зараз в Україні чимало. Тому таке авто буде легко знайти у гарному стані — й так само швидко продати згодом», — кажуть аналітики.

7. KIA Soul EV

  • Середня ціна: $9818
  • Двигун: 110 к.с.
  • Батарея: 27−30 кВт·год.
Аналітики кажуть, що на тлі інших моделей це вже майже повноцінне сімейне авто. Просторий салон і багажник роблять його одним із найменш компромісних варіантів за співвідношенням ціни й формату. Проте варто зважати, що це один із перших електромобілів корейського бренду.

6. Ford Focus Electric

  • Середня ціна: $6457
  • Двигун: 143 к.с.
  • Батарея: 23−33,5 кВт·год.
Електрична версія Focus позбавлена проблем бензинових модифікацій і пропонує непогану динаміку та комфорт. Запас ходу скромний, але для щоденних поїздок цього зазвичай достатньо.
Читайте також

5. Renault Kangoo Z.E.

  • Середня ціна: $7150
  • Двигун: 60 к.с.
  • Батарея: 22−33 кВт·год.
Єдиний варіант добірки, орієнтований на бізнес. Підходить для перевезень у межах міста. Запас ходу невеликий, але для щоденної роботи на коротких маршрутах є раціональним варіантом.

4. Fiat 500e

  • Середня ціна: $8180;
  • Двигун: 113 к.с.;
  • Батарея: 24 кВт·год.
Електрична версія Fiat 500e додає до іміджу ще й практичність — без витрат на пальне та проблем із трансмісією, характерних для бензинових версій.

3. Mitsubishi i-MiEV

  • Середня ціна: $5379
  • Двигун: 67 к.с.
  • Батарея: 16 кВт·год.
Максимально простий і доступний електрокар. Його головний плюс — ціна. Водночас запас ходу обмежений, тому для далеких поїздок він не підходить.
Читайте також

2. Renault Zoe

  • Середня ціна: $9512
  • Двигун: 88−136 к.с.
  • Батарея: 22−52 кВт·год.
Один із найпопулярніших електромобілів у сегменті. Великий вибір на ринку дозволяє підібрати варіант під різні потреби — від міських поїздок до більш тривалих маршрутів.

1. Nissan Leaf

  • Середня ціна: $8859
  • Двигун: 109 к.с.
  • Батарея: 24−30 кВт·год.
Один із найвідоміших електромобілів в Україні. Простий в обслуговуванні та добре вивчений ринком. Водночас при купівлі варто уважно перевіряти стан батареї, адже багато авто активно експлуатувалися, зокрема в таксі.

Висновки та поради

Сьогодні бюджетний електромобіль — це цілком реальний варіант. Водночас навіть більші моделі не позбавлені компромісів, а компактні сітікари можуть бути доволі обмеженими у просторі та функціональності.
Головне, на що варто звернути увагу — стан батареї. З віком авто ризик її деградації зростає, і оцінювати це лише за пробігом недостатньо. Перед купівлею краще провести професійну діагностику. Пошук гідного варіанта може зайняти час, але правильний вибір дозволить суттєво заощаджувати в подальшій експлуатації.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
