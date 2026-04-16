ТОП-10 доступних електромобілів до $10 000

Аналітики Auto.Ria назвали десятку недорогих електромобілів, адже нові ціни на заправних станціях змушують водіїв звернути на такі пропозиції окрему увагу.

Експерти зазначають: ще кілька років тому електромобіль за 10 тис. доларів виглядав радше фантазією, ніж реальним варіантом. Сьогодні ж ситуація змінилася: на вторинному ринку з’явилося чимало доступних моделей, які вже стали звичними для українських доріг і не створюють серйозних проблем з обслуговуванням.

Втім, бюджет до 10 тисяч доларів передбачає компроміси. Йдеться переважно про не нові авто, часто — компактні міські моделі. Але на тлі витрат на пальне навіть такі варіанти виглядають дедалі привабливішими.

10. Chevrolet Spark EV

Середня ціна: $6500

Двигун: 130−141 к.с.;

Батарея: 19−21,3 кВт·год.

Це один із найдоступніших варіантів у добірці, який вирізняється доволі потужним електромотором для своїх габаритів. Завдяки цьому Spark EV добре почувається у місті. Водночас пропозицій на ринку небагато, тому вибір обмежений, а подальший перепродаж може бути складнішим.

9. Volkswagen e-Up

Середня ціна: $8698

Двигун: 82 к.с.

Батарея: 18,7−32,3 кВт·год.

Цей компакт виглядає більш «дорослим» і якісним автомобілем. Хоча потужність тут скромніша, модель виграє за рахунок матеріалів і продуманої ергономіки.

8. Smart Fortwo Electric Drive

Середня ціна: $4517

Двигун: 75 к.с.

Батарея: 17,6 кВт·год.

Це один із найспецифічніших варіантів у добірці через двомісний формат, але попит на такі авто стабільний.

«Поціновувачів „Смартів“ зараз в Україні чимало. Тому таке авто буде легко знайти у гарному стані — й так само швидко продати згодом», — кажуть аналітики.

7. KIA Soul EV

Середня ціна: $9818

Двигун: 110 к.с.

Батарея: 27−30 кВт·год.

Аналітики кажуть, що на тлі інших моделей це вже майже повноцінне сімейне авто. Просторий салон і багажник роблять його одним із найменш компромісних варіантів за співвідношенням ціни й формату. Проте варто зважати, що це один із перших електромобілів корейського бренду.

6. Ford Focus Electric

Середня ціна: $6457

Двигун: 143 к.с.

Батарея: 23−33,5 кВт·год.

Електрична версія Focus позбавлена проблем бензинових модифікацій і пропонує непогану динаміку та комфорт. Запас ходу скромний, але для щоденних поїздок цього зазвичай достатньо.

5. Renault Kangoo Z.E.

Середня ціна: $7150

Двигун: 60 к.с.

Батарея: 22−33 кВт·год.

Єдиний варіант добірки, орієнтований на бізнес. Підходить для перевезень у межах міста. Запас ходу невеликий, але для щоденної роботи на коротких маршрутах є раціональним варіантом.

4. Fiat 500e

Середня ціна: $8180;

Двигун: 113 к.с.;

Батарея: 24 кВт·год.

Електрична версія Fiat 500e додає до іміджу ще й практичність — без витрат на пальне та проблем із трансмісією, характерних для бензинових версій.

3. Mitsubishi i-MiEV

Середня ціна: $5379

Двигун: 67 к.с.

Батарея: 16 кВт·год.

Максимально простий і доступний електрокар. Його головний плюс — ціна. Водночас запас ходу обмежений, тому для далеких поїздок він не підходить.

2. Renault Zoe

Середня ціна: $9512

Двигун: 88−136 к.с.

Батарея: 22−52 кВт·год.

Один із найпопулярніших електромобілів у сегменті. Великий вибір на ринку дозволяє підібрати варіант під різні потреби — від міських поїздок до більш тривалих маршрутів.

1. Nissan Leaf

Середня ціна: $8859

Двигун: 109 к.с.

Батарея: 24−30 кВт·год.

Один із найвідоміших електромобілів в Україні. Простий в обслуговуванні та добре вивчений ринком. Водночас при купівлі варто уважно перевіряти стан батареї, адже багато авто активно експлуатувалися, зокрема в таксі.

Висновки та поради

Сьогодні бюджетний електромобіль — це цілком реальний варіант. Водночас навіть більші моделі не позбавлені компромісів, а компактні сітікари можуть бути доволі обмеженими у просторі та функціональності.

Головне, на що варто звернути увагу — стан батареї. З віком авто ризик її деградації зростає, і оцінювати це лише за пробігом недостатньо. Перед купівлею краще провести професійну діагностику. Пошук гідного варіанта може зайняти час, але правильний вибір дозволить суттєво заощаджувати в подальшій експлуатації.

