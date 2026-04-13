Новий податок на електромобілі: що готують в Україні Сьогодні 15:21 — Технології&Авто

В Україні можуть запровадити новий податок для власників електромобілів.

Причини

Це пов’язано з необхідністю наповнення дорожнього фонду, який наразі формується переважно за рахунок акцизів на пальне.

Така ініціатива активно обговорюється у Верховній Раді. Про можливе нововведення повідомив народний депутат Юрій Камельчук, пише mmr.net.ua

З його слів, стрімке зростання кількості електрокарів в Україні стало ключовим фактором для початку дискусії. Якщо раніше в країні налічувалося близько 20 тисяч таких авто, то нині їх уже майже 300 тисяч.

Які аргументи

Головний аргумент на користь нового збору полягає в тому, що власники електромобілів фактично не сплачують паливних податків, які включені у вартість бензину та дизеля.

Відповідно, вони не беруть участі у фінансуванні дорожньої інфраструктури, що й намагаються компенсувати на законодавчому рівні.

За попередніми обговореннями, мова йде про окремий платіж, який може бути встановлений у форматі щомісячного або щорічного внеску. Конкретні ставки поки що не визначені, однак кошти планують спрямовувати безпосередньо до Дорожнього фонду.

Водночас варто зазначити, що це не перше податкове нововведення для сегмента електротранспорту. З 1 січня 2026 року в Україні вже відновили ПДВ у розмірі 20% на імпорт і продаж електромобілів, що фактично завершило період податкових пільг для цього ринку.

Раніше Finance.ua писав , що березень 2026 року відзначився зростанням ринку електромобілів в Україні. У сегментах нових авто, імпорту вживаних і внутрішніх перепродажів сумарно зафіксовано 6 361 реєстрацію.

Березень став місяцем «зелених» рекордів у всіх без винятку секторах. Частка електромобілів у загальній структурі пального зросла найбільш відчутно за останні роки. На внутрішньому ринку частка електричних авто додала одразу 3,1 відсоткових пункти, в імпорті вживаних авто — 3,2 в.п., а в сегменті нових машин приріст склав 0,7 в.п.

