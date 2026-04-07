Які авто українці частіше купують на внутрішньому ринку (інфографіка) Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

На внутрішньому ринку зберігається стійкий попит на автомобілі європейських брендів, передусім німецького виробництва

Березень підтвердив відновлення активності на внутрішньому ринку вживаних автомобілів. Основними тенденціями залишаються зростання сегмента електромобілів, стабільний попит на європейські бренди та підвищена активність у преміальному сегменті.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Загальна кількість угод купівлі-продажу становила 69 862 одиниці. Порівняно з лютим активність покупців зросла на 17,2%. Водночас у річному вимірі ринок скоротився на 8,2%.

Динаміка ринку легковиків, внутрішній ринок, eauto.org.ua

Бренди

На внутрішньому ринку зберігається стійкий попит на автомобілі європейських брендів, передусім німецького виробництва. Вони традиційно утримують лідерські позиції як серед приватних покупців, так і в бізнес-сегменті.

Французькі та чеські марки також залишаються серед лідерів, пропонуючи автомобілі середнього цінового сегмента.

У рейтингу вподобань українців на внутрішньому ринку зберігається непохитна вірність німецькому автопрому, eauto.org.ua

Водночас у березні посилилися позиції преміальних німецьких брендів. Їхня частка зростає на тлі поступового зниження інтересу до автомобілів радянського та пострадянського виробництва, які все ще присутні в топ-10, але поступово втрачають позиції.

Японські та американські виробники залишаються в десятці найпопулярніших, демонструючи стабільний попит.

Моделі

У сегменті моделей суттєвих змін не відбулося. Лідерські позиції зберігають автомобілі, які традиційно користуються попитом на вторинному ринку.

Найпопулярнішим залишається німецький седан бізнес-класу, який випереджає найближчих конкурентів за кількістю угод. До трійки лідерів також входять чеський ліфтбек і німецький хетчбек.

Найпопулярнішим автомобілем внутрішнього ринку залишається німецький бізнес-седан, eauto.org.ua

У рейтингу зберігає позиції й модель українського виробництва, яка залишається доступним варіантом для частини покупців.

Інші місця в топ-10 займають французькі універсали, американські компактні авто та преміальні моделі, зокрема седани німецьких брендів.

Люкс-сегмент

У березні зафіксовано зростання активності у сегменті преміальних автомобілів. Зокрема, 253 автомобілі бренду Porsche змінили власників.

Також на ринку відбулися поодинокі угоди з автомобілями Ferrari та Lamborghini. Крім того, нових власників отримали два автомобілі Aston Martin, три Bentley, шість Rolls-Royce та десять Maserati.

Розподіл за пальним

Бензинові автомобілі залишаються наймасовішими — їхня частка перевищує 42%. Сегмент електромобілів демонструє найвищі темпи зростання. У березні їхня частка збільшилася на 3,1% і досягла 6,5%.

Натомість частка дизельних автомобілів скоротилася на 2,6%. Незначне зниження також зафіксовано у сегменті авто з газобалонним обладнанням. Гібриди та інші типи силових установок залишаються відносно стабільними.

Структура ринку за типами пального у березні зазнала важливих трансформацій, eauto.org.ua

Інститут досліджень авторинку

