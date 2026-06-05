Гроші з рахунку ФОП на власні потреби — нова позиція податкової Сьогодні 20:23 — Особисті фінанси

Податкова оновила позицію щодо особистих витрат із рахунку ФОП

Підприємці часто замислюються, чи можна використовувати кошти з підприємницького рахунку для особистих витрат — наприклад, оплачувати покупки, харчування, пальне або інші повсякденні потреби. Особливо це питання цікавить ФОП на спрощеній системі оподаткування. Із посиланням на i.factor розповідаємо про це з урахуванням нової позиції податківців.

Що змінилося після скасування Господарського кодексу

після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Таке трактування спиралося на положення Господарського кодексу України, який передбачав право підприємця вільно розпоряджатися прибутком після виконання всіх податкових зобов’язань. Тривалий час податкова служба дотримувалася позиції , що підприємець може вільно розпоряджатися коштами на своєму підприємницькому рахункуТаке трактування спиралося на положення Господарського кодексу України, який передбачав право підприємця вільно розпоряджатися прибутком після виконання всіх податкових зобов’язань.

Однак із 28 серпня 2025 року Господарський кодекс України був скасований. Після цього податківці надали нове роз’яснення в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР).

У консультації зазначено, що Податковий кодекс визначає обов’язок платника податків своєчасно нараховувати, декларувати та сплачувати податки, але не містить поняття «власні потреби» фізичної особи. Також законодавство не встановлює обмежень щодо використання підприємцем коштів, отриманих від господарської діяльності.

Відповідно, ФОП — платник єдиного податку може використовувати кошти з поточного підприємницького рахунку для особистих потреб, які не пов’язані з веденням бізнесу.

На що варто звернути увагу підприємцям

Водночас існує важливий нюанс. Якщо у підприємця є податковий борг, його слід погасити насамперед. Лише після виконання податкових зобов’язань коштами можна розпоряджатися на власний розсуд.

Окремої уваги потребують ситуації, коли з ФОП-рахунку здійснюються платежі на користь інших підприємців або звичайних фізичних осіб. Саме такі операції можуть мати додаткові особливості та вимагати більш уважного підходу з погляду податкового законодавства, зауважують експерти.

Тому перед проведенням таких переказів варто детально ознайомитися з актуальними роз’ясненнями та рекомендаціями фахівців щодо безпечного алгоритму дій.

Раніше Finance.ua розповідав , що відсутність доходу не звільняє фізичну особу-підприємця від обов’язку сплати ЄСВ. За загальним правилом, фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування зобов’язані сплачувати ЄСВ незалежно від наявності доходу. Навіть за відсутності діяльності внесок продовжує нараховуватися.

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