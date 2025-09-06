У Податковій відповіли, чи можуть підприємці витрачати кошти з бізнес-рахунку на власні потреби Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку, можуть використовувати кошти з підприємницького рахунку для особистих потреб.

Про це розповіли у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Фахівці наголошують, це можливо за умови сплати всіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Окремі рахунки для різних потреб

Згідно з з Інструкцією Нацбанку України № 162, фізичні особи повинні відкривати окремі рахунки для бізнесу, незалежної професійної діяльності та для власних потреб.

Зазначається, використовувати особисті рахунки для підприємницької діяльності заборонено.

Статтею 44 ГКУ визначено, що бізнесмен може вільно розпоряджатися прибутком, що залишився після сплати податків та зборів.

Нагадаємо, датою отримання доходу для ФОП вважається дата фактичного надходження коштів на поточний рахунок (IBAN) або у касу, дата отримання інших компенсацій у разі негрошових розрахунків, дата, зазначена у фіскальному чеку, якщо розрахунок відбувся через платіжний термінал (POS) чи інтернет-еквайринг.

У разі оплати товарів або послуг карткою — як у магазині через банківський термінал, так і в інтернет-магазині — доходом для ФОП є вся сума виручки, включно з комісією банку.

