Помилкова сплата платежів ФОП: де можна дізнатися — Finance.ua

Помилкова сплата платежів ФОП: де можна дізнатися

Платники податків — користувачі Електронного кабінету, мають можливість отримувати у розділі Вхідні/вихідні документи/Вхідні/ Повідомлення електронне інформаційне повідомлення про помилкову сплату платежів та миттєво здійснювати направлення до територіального органу ДПС, в якому обліковуються такі суми, заяву про перерахування коштів в електронному форматі.
Про це нагадує ГУ ДПС у Вінницькій області.
В інформаційному повідомленні про помилкову сплату платежів за формою J/F14900 зазначаються реквізити платіжної інструкції, а саме код територіального органу ДПС, код територіальної громади, код та назва платежу, дата, номер та сума платіжної інструкції, бюджетний або небюджетний рахунок IBAN.
Посадові особи, які є керівниками підприємств, установ, організацій, чи самозайнятими особами, або фізичними особами — платниками податків, також мають можливість отримувати додаткове таке повідомлення шляхом приєднання до сервісу ДПС «InfoТАХ».
Нагадаємо, що надходження з ПДФО (податок на дохід фізичної особи) за перше півріччя збільшилося на 21,2% порівняно з минулорічним показником. Загалом платники податків сплатили 292,3 млрд гривень. Ця сума на 51,2 млрд грн перевищує торішню. Про це розповіла в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Впродовж кількох місяців лідерами за сплатою залишаються:
  • Київ — 68,2 млрд грн,
  • Дніпропетровська область — 28,9 млрд грн,
  • Львівська область — 19,8 млрд грн,
  • Київська область — 17,5 млрд гривень.
Податки
