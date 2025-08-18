Валютний нагляд: як уникнути ризиків та пені (поради ДПС) — Finance.ua
укр
Валютний нагляд: як уникнути ризиків та пені (поради ДПС)

Особисті фінанси
68
Валютний нагляд: як уникнути ризиків та пені (поради ДПС)
Валютний нагляд: як уникнути ризиків та пені (поради ДПС)
Державна податкова служба України звертає увагу підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, на необхідність дотримання правил валютного законодавства.
Про це йдеться в повідомленні ДПС.
Якщо компанія здійснює:
  • експорт — валютна виручка має бути зарахована на рахунок в українському банку у строк, встановлений Національним банком України;
  • імпорт — товари (роботи, послуги) мають бути своєчасно отриманими.
За порушення строків розрахунків нараховується пеня у розмірі 0,3% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше 100% заборгованості.
Використовуйте законодавчі механізми захисту для бізнесу:
  • своєчасно та в повному обсязі надавайте документи про здійснені зовнішньоекономічні операції до уповноважених банківських установ;
  • отримайте висновок Мінекономіки про подовження строку розрахунків;
  • звертайтеся до суду (арбітражу) з позовом щодо стягнення заборгованості з нерезидента;
  • засвідчуйте наявність форс-мажорних обставин, які унеможливили своєчасно завершити розрахунки в відповідних уповноважених органах.
Нагадаємо, надходження з ПДФО (податок на дохід фізичної особи) за перше півріччя збільшилося на 21,2% порівняно з минулорічним показником. Загалом платники податків сплатили 292,3 млрд гривень. Ця сума на 51,2 млрд грн перевищує торішню. Про це розповіла в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Впродовж кількох місяців лідерами за сплатою залишаються:
  • Київ — 68,2 млрд грн,
  • Дніпропетровська область — 28,9 млрд грн,
  • Львівська область — 19,8 млрд грн,
  • Київська область — 17,5 млрд гривень.
Громадяни можуть отримати податкову знижку за витратами на благодійність, понесеними у 2024 році. Податківці зазначають, що для отримання знижки фізичним особам-платникам ПДФО необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи та документи, які підтверджують понесені витрати за минулий рік, не пізніше 31 грудня 2025 року.

Валюта
