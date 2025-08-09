ДПС оновила критерії ризиковості платників податків — Finance.ua
ДПС оновила критерії ризиковості платників податків

Казна та Політика
Державна податкова служба України (ДПС) оновила ключові підходи до оцінки ризиковості платників податків та посилила контроль за виконанням рішень судів.
Про це пише Рахункова палата.
Зазначається, що ДПС врахувала зауваження Рахункової палати після аудиту ефективності процедури оскарження рішень податкової.
Аудит виявив суттєву різницю в ефективності оскарження податкових рішень. За період з 2021 року до першого півріччя 2024-го:
  • у судах платники податків виграли 75% справ на суму 127,5 млрд грн;
  • в адміністративному порядку лише 27% справ на 34,5 млрд грн.
Протягом цього періоду податкова служба зупинила реєстрацію близько 8 млн податкових накладних/розрахунків коригування (ПН/РК) на суму 144 млрд грн ПДВ. При цьому понад 23% із них через визначення платника як ризикового.
Аудит виявив, що існуючі критерії ризиковості є надто загальними, що створює простір для суб’єктивних рішень з боку регіональних комісій. Як наслідок, суди скасовували частину рішень через недостатню аргументацію.
Після рекомендацій Рахункової палати ДПС:
  • оновила Регламент взаємодії між центральним і регіональними підрозділами;
  • модернізувала довідник кодів податкової інформації, які використовуються для оцінки ризиковості платника;
  • вдосконалила механізм виконання судових рішень, що зобов’язують реєструвати ПН/РК;
  • затвердила місію та Стратегічний план на 2025−2030 роки, де передбачено покращення супроводу судових процесів і процедури оскарження;
  • у паспорт бюджетної програми на 2025 рік включено результативні показники якості рішень, винесених територіальними органами.
Станом на серпень 2025 року ДПС виконала 7 із 10 рекомендацій аудиторів. Ще три — перебувають у процесі реалізації.
За матеріалами:
Finance.ua
