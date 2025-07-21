Скільки податків треба сплатити за доходи, отримані за кордоном — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки податків треба сплатити за доходи, отримані за кордоном

Особисті фінанси
98
Скільки податків треба сплатити за доходи, отримані за кордоном
Скільки податків треба сплатити за доходи, отримані за кордоном
Усі фізичні особи — резиденти України зобов’язані подавати декларацію про доходи, отримані як в Україні, так і за її межами.
Доходи з-за кордону також оподатковуються в Україні. До них належать будь-які надходження, які людина отримала за межами митної території України або на непідконтрольних територіях — незалежно від виду діяльності, через яку отримано дохід.
Про це нагадали у Державній податковій службі.

Скільки податків треба сплатити за доходи, отримані за кордоном

Такі доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, а також військовим збором:
  • за ставкою 1,5% — при отриманні до 31.12.2024 включно,
  • за ставкою 5% — нараховані (виплачені) з 01.01.2025.
При отриманні іноземного доходу у валюті сума такого доходу підлягає перерахунку у гривні за курсом НБУ на дату його нарахування (отримання).

Як задекларувати іноземні доходи

Фізичні особи, які отримали іноземні доходи, зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, наступного за звітним. Це стосується й самозайнятих осіб.
Подати декларацію, перебуваючи за кордоном, можна:
—  поштою — з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до граничного терміну подання;
—  в електронній формі — через Електронний кабінет платника податків за наявності електронного ключа.
Сплатити суму податкового зобов’язання, визначену в декларації, необхідно до 1 серпня року, наступного за звітним.
Читайте також

Зарахування податків, сплачених за кордоном

У податковій також нагадали, що суми податків, сплачених за межами України, можна зарахувати при розрахунку податкових зобов’язань в Україні.
Для цього потрібно надати довідку від податкового органу іноземної держави із зазначенням суми сплаченого податку, податкової бази та/або об’єкта оподаткування. Така довідка має бути легалізована, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
У разі відсутності відповідних документів платник має право звернутися до податкового органу за місцем своєї податкової адреси із заявою про перенесення строку подання декларації — до 31 грудня року, що настає за звітним.
При цьому сума податку, сплаченого за кордоном, зараховується в межах суми, яку особа повинна сплатити в Україні. Тобто, зарахування не може перевищувати українське податкове зобов’язання.

Чи оподатковується закордонна допомога

Окремо у податковій зазначають що не підлягає оподаткуванню допомога, отримана з іноземних джерел у зв’язку з воєнною агресією росії, за умови, що особа перебуває під тимчасовим захистом за кордоном.
Читайте також
До таких доходів належить допомога від:
  • іноземних держав та їх державних фондів;
  • компаній і організацій, які здійснюють благодійну діяльність.
Ці суми не включаються до загального оподатковуваного доходу до моменту скасування воєнного стану.
Якщо платник отримував виключно таку допомогу, подавати податкову декларацію не потрібно. Якщо ж були інші доходи, вони мають бути задекларовані за загальним правилом.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems