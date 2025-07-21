Скільки податків треба сплатити за доходи, отримані за кордоном — Finance.ua

Скільки податків треба сплатити за доходи, отримані за кордоном
Усі фізичні особи — резиденти України зобов’язані подавати декларацію про доходи, отримані як в Україні, так і за її межами.
Доходи з-за кордону також оподатковуються в Україні. До них належать будь-які надходження, які людина отримала за межами митної території України або на непідконтрольних територіях — незалежно від виду діяльності, через яку отримано дохід.
Про це нагадали у Державній податковій службі.
Скільки податків треба сплатити за доходи, отримані за кордоном
Такі доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, а також військовим збором:
- за ставкою 1,5% — при отриманні до 31.12.2024 включно,
- за ставкою 5% — нараховані (виплачені) з 01.01.2025.
При отриманні іноземного доходу у валюті сума такого доходу підлягає перерахунку у гривні за курсом НБУ на дату його нарахування (отримання).
Як задекларувати іноземні доходи
Фізичні особи, які отримали іноземні доходи, зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, наступного за звітним. Це стосується й самозайнятих осіб.
Подати декларацію, перебуваючи за кордоном, можна:
— поштою — з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до граничного терміну подання;
— в електронній формі — через Електронний кабінет платника податків за наявності електронного ключа.
Сплатити суму податкового зобов’язання, визначену в декларації, необхідно до 1 серпня року, наступного за звітним.
Зарахування податків, сплачених за кордоном
У податковій також нагадали, що суми податків, сплачених за межами України, можна зарахувати при розрахунку податкових зобов’язань в Україні.
Для цього потрібно надати довідку від податкового органу іноземної держави із зазначенням суми сплаченого податку, податкової бази та/або об’єкта оподаткування. Така довідка має бути легалізована, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
У разі відсутності відповідних документів платник має право звернутися до податкового органу за місцем своєї податкової адреси із заявою про перенесення строку подання декларації — до 31 грудня року, що настає за звітним.
При цьому сума податку, сплаченого за кордоном, зараховується в межах суми, яку особа повинна сплатити в Україні. Тобто, зарахування не може перевищувати українське податкове зобов’язання.
Чи оподатковується закордонна допомога
Окремо у податковій зазначають що не підлягає оподаткуванню допомога, отримана з іноземних джерел у зв’язку з воєнною агресією росії, за умови, що особа перебуває під тимчасовим захистом за кордоном.
До таких доходів належить допомога від:
- іноземних держав та їх державних фондів;
- компаній і організацій, які здійснюють благодійну діяльність.
Ці суми не включаються до загального оподатковуваного доходу до моменту скасування воєнного стану.
Якщо платник отримував виключно таку допомогу, подавати податкову декларацію не потрібно. Якщо ж були інші доходи, вони мають бути задекларовані за загальним правилом.
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