Чи потрібно ФОП сплачувати податки (допомога по вагітності та пологах)

Допомога по вагітності та пологах, яку отримують ФОП, не включається до загального оподатковуваного доходу та не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

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Хто має право

Право на отримання такої допомоги мають застраховані особи, зокрема фізичні особи — підприємці.

Виплата допомоги по вагітності та пологах не вважається доходом від підприємницької діяльності.

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Відповідно, отримання такої допомоги не впливає на суму доходу, яка враховується для визначення податкових зобов’язань платника єдиного податку, а також не призводить до виникнення додаткових податкових зобов’язань із ПДФО та військового збору.

Нагадаємо, фізичні особи — підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та сплачувати єдиний податок, якщо відповідають вимогам своєї групи. Вони відрізняються допустимими видами діяльності, річним доходом і кількістю найманих працівників. У Державній податковій службі пояснили, хто може обрати першу, другу або третю групу та кому спрощена система недоступна.