0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи потрібно ФОП сплачувати податки (допомога по вагітності та пологах)

Особисті фінанси
44
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Чи потрібно ФОП сплачувати податки (допомога по вагітності та пологах)
Чи потрібно ФОП сплачувати податки (допомога по вагітності та пологах)
Допомога по вагітності та пологах, яку отримують ФОП, не включається до загального оподатковуваного доходу та не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.
Про це повідомили у ДПС.

Хто має право

Право на отримання такої допомоги мають застраховані особи, зокрема фізичні особи — підприємці.
Виплата допомоги по вагітності та пологах не вважається доходом від підприємницької діяльності.
Читайте також
Відповідно, отримання такої допомоги не впливає на суму доходу, яка враховується для визначення податкових зобов’язань платника єдиного податку, а також не призводить до виникнення додаткових податкових зобов’язань із ПДФО та військового збору.
Нагадаємо, фізичні особи — підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та сплачувати єдиний податок, якщо відповідають вимогам своєї групи. Вони відрізняються допустимими видами діяльності, річним доходом і кількістю найманих працівників. У Державній податковій службі пояснили, хто може обрати першу, другу або третю групу та кому спрощена система недоступна.
Раніше Finance.ua склав перелік п’яти найвигідніших бізнесів для ФОП у кінці 2025 року та на початку 2026-го. Під час вибору напрямів враховувалися такі параметри як потреба ринку, стартовий капітал, потенціал прибутку, рівень конкуренції, ризики та можливості для масштабування — 5 найвигідніших бізнесів для ФОП на кінець 2025 — початок 2026 року
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ФОППодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems