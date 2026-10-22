Чи потрібно ФОП сплачувати податки (допомога по вагітності та пологах)

Відповідно, отримання такої допомоги не впливає на суму доходу, яка враховується для визначення податкових зобов’язань платника єдиного податку, а також не призводить до виникнення додаткових податкових зобов’язань із ПДФО та військового збору.
Нагадаємо, фізичні особи — підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та сплачувати єдиний податок, якщо відповідають вимогам своєї групи. Вони відрізняються допустимими видами діяльності, річним доходом і кількістю найманих працівників. У Державній податковій службі пояснили, хто може обрати першу, другу або третю групу та кому спрощена система недоступна.
Раніше Finance.ua склав перелік п’яти найвигідніших бізнесів для ФОП у кінці 2025 року та на початку 2026-го. Під час вибору напрямів враховувалися такі параметри як потреба ринку, стартовий капітал, потенціал прибутку, рівень конкуренції, ризики та можливості для масштабування — 5 найвигідніших бізнесів для ФОП на кінець 2025 — початок 2026 року