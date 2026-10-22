Хто з українців у Польщі заробляє більше, ніж поляки — дослідження

Українські працівники віком 25−34 роки можуть отримувати на 1500 злотих на місяць більше, ніж поляки того самого віку. Водночас у більшості інших вікових груп зарплати українців не перевищують доходів місцевих працівників, а значна частина мігрантів змушена працювати не за фахом.

Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal із посиланням на дослідження Deloitte, проведене на замовлення Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Хто з українців заробляє більше, ніж поляки

За результатами дослідження, у 2025 році українські працівники майже в усіх вікових групах отримували стільки ж або дещо менше, ніж поляки. Загалом медіанна зарплата українців становила 85% від медіанного показника в польській економіці.

Винятком стали чоловіки віком 25−34 роки. Їхня медіанна зарплата після сплати податків становила близько 6800 злотих на місяць. Для всіх працівників цієї вікової групи показник був на рівні 5300 злотих.

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Радниця Gremi Personal Анна Джоболда пояснює, що на різницю в доходах можуть впливати кілька чинників.

Один із них — податкові правила Польщі. Працівники віком до 26 років можуть користуватися звільненням від податку на доходи фізичних осіб (PIT) у межах установленого річного ліміту та за дотримання відповідних умов.

«Таким чином, за однакової ставки брутто працівник до 26 років може отримувати на руки більше, ніж старший колега. Проте ця норма стосується і поляків», — зазначає Джоболда.

На рівень доходів також впливають місце роботи та тривалість робочого часу. Українці частіше працюють у невеликих містах і промислових регіонах, де зосереджено виробництво та є попит на фізичну працю. Крім того, вони можуть бути мобільнішими за місцевих працівників, оскільки не завжди прив’язані до конкретного місця проживання чи власного житла.

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Ще один чинник — додаткові зміни, робота у вихідні та довший робочий день. Тому вища місячна зарплата не обов’язково означає вищу оплату за годину.

Скільки українців працюють у Польщі та чи знаходять роботу за фахом

Українці залишаються активними учасниками польського ринку праці. За опитуванням Національного банку Польщі, у 2025 році економічно активними були понад 90% українських мігрантів, які переїхали до Польщі до 2022 року, та 75% біженців, які прибули після початку повномасштабного вторгнення.

Частка економічно неактивних становила лише 1−2% серед довоєнних мігрантів і 11−12% серед біженців.

Інші дослідження також свідчать про значну залученість українців до польського ринку праці:

83% опитаних громадян України мали роботу у 2025 році — за даними Центру досліджень міграції Варшавського університету;

75−85% становить оцінка частки економічно активних серед українських мігрантів за даними Польського економічного інституту;

82% — рівень економічної активності серед усіх поляків працездатного віку у 2025 році;

79,3% — частка зайнятих серед поляків працездатного віку за той самий період.

Водночас наявність роботи не завжди означає, що людина може застосовувати свої професійні навички.

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За даними Gremi Personal, у 2025 році свою роботу вважали невідповідною кваліфікації 36% українських біженців і 25% мігрантів, які переїхали до Польщі до повномасштабної війни.

Елементарну працю виконували 49% біженців і 33% довоєнних мігрантів. За оцінками дослідників Варшавського університету, близько 40% українців працюють не за фахом. А за даними Deloitte та УВКБ ООН, лише приблизно третина біженців із вищою освітою обіймають посади, які потребують такого рівня освіти.

Як знання мови впливає на зарплату

Знання мови країни працевлаштування також позначається на доходах українців. За даними Gremi Personal, біженці, які вільно розмовляють польською, заробляють у середньому на 700 злотих на місяць більше, ніж ті, хто володіє мовою лише на базовому рівні.

Це може впливати на доступ до вакансій, вимоги до яких передбачають спілкування з клієнтами, колегами чи керівництвом.

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У Gremi Personal зазначають, що сьогодні важливо оцінювати не лише кількість українців, які працюють у Польщі, а й умови їхнього працевлаштування та можливості використовувати професійний досвід.