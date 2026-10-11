Більшість українців у Польщі не планують виїжджати: який внесок вони роблять в економіку країни

Понад 65% працюючих у Польщі українців не планують залишати країну, Фото: magnific

Більшість українців, які працюють у Польщі, розглядають цю країну як місце для постійного проживання та не планують виїжджати. Водночас їхня економічна роль зростає: у 2025 році українці забезпечили близько 94 млрд злотих, або 2,4% ВВП Польщі.

Про це повідомляє видання PulsHR, посилаючись на дослідження компанії Smart Solutions HR та аналітичної фірми Deloitte на замовлення Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Чому українці хочуть залишитися в Польщі

Як свідчать результати дослідження, 65,4% працюючих українців планують і надалі залишатися у Польщі.

Ще близько 30% опитаних мають намір оселитися там назавжди або на тривалий період. Водночас 44,4% респондентів поки не визначилися з остаточним рішенням.

Серед головних причин залишатися в Польщі українці назвали:

рівень заробітної плати — 27,8%;

перспективи розвитку — 23,3%;

стабільність і передбачуваність життя — 21,8%;

наявність родини — 21,1%.

Загалом 52,6% учасників дослідження оцінюють своє життя в Польщі як «добре» або «дуже добре».

Лише незначна частина опитаних заявили, що планують виїжджати до інших європейських країн. Серед можливих варіантів найчастіше згадували Нідерланди та Іспанію (по 9%), Німеччину (6,8%) та Чехію (5,3%).

Як українці впливають на економіку Польщі

За даними дослідження, 76% українських біженців мають роботу у Польщі. Це майже дорівнює рівню працевлаштованості серед польського населення.

Основним джерелом доходу для 87% українських мігрантів є робота або підприємницька діяльність. Водночас 13% опитаних заявляють про самозайнятість, а 20% з них — самі наймають працівників.

Високий рівень економічної активності відображається і в загальному внеску українців у польську економіку.

За підрахунками аналітиків, у 2025 році їхня присутність забезпечила 2,4% ВВП країни — близько 94 млрд злотих, що еквівалентно приблизно 24,1 млрд доларів.

Натомість частка польських соціальних виплат у доходах українських родин скоротилася лише до 10%.

Окрім того, 43,6% українців уже витрачають у Польщі всі зароблені кошти та більше не надсилають гроші в Україну.

Які зарплати насправді отримують у Польщі у 2026 році

Раніше Finance.ua писав , що медіанна зарплата в Польщі у квітні 2026 року становила 7 695 злотих брутто. Це на чверть менше, ніж показник середньої зарплати, який сягнув 9 651,59 злотих. Водночас за рік медіанна зарплата зросла на 6%, а за місяць — на 2,2%.