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Які зарплати насправді отримують у Польщі у 2026 році

Особисті фінанси
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Польські злоті
Польські злоті
Медіанна зарплата в Польщі у квітні 2026 року становила 7 695 злотих брутто. Це на чверть менше, ніж показник середньої зарплати, який сягнув 9 651,59 злотих.
Водночас за рік медіанна зарплата зросла на 6%, а за місяць — на 2,2%.
Про це пише inpoland.
За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), 10% працівників у квітні отримували не більше 4 806 злотих, тоді як для 10% найбільш високооплачуваних працівників зарплата становила щонайменше 14 926 злотих.

Зарплати чоловіків і жінок

Рівень зарплат відрізнявся і залежно від статі. Медіанна зарплата чоловіків становила 7 877,52 злотих, що на 2,4% більше за загальний показник. У жінок медіанна зарплата була нижчою — 7 545,48 злотих.
Різниця була ще помітнішою серед найвищих зарплат. У квітні 10% чоловіків із найвищими заробітками отримували щонайменше 15 820 злотих, тоді як для жінок цей поріг становив 14 144,02 злотих.
Гендерний розрив спостерігався і в окремих секторах. У 15 із 20 проаналізованих галузей медіанна зарплата чоловіків була вищою. Лише у п’яти секторах жінки мали вищий показник.
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Скільки платять у великих і малих компаніях

Розмір зарплати також суттєво залежав від кількості працівників у компанії. Найвищу медіанну зарплату — 9 098,87 злотих — зафіксували у підприємствах, де працює 1000 і більше людей. Це 118,2% від загального показника.
Найнижча медіанна зарплата була у суб’єктах господарювання з 9 і менше працівниками — 4 806 злотих, тобто на рівні мінімальної зарплати та 62,5% від загального значення.
Враховуючи розмір суб’єкта господарювання:
  • найвище значення медіанної зарплати було зафіксовано, як і в попередні періоди, у суб’єктів господарювання з кількістю працівників 1000 і більше осіб — 9098,87 злотих (118,2% від загальної суми),
  • а найнижче — у суб’єктів господарювання з кількістю працівників 9 і менше осіб — на рівні мінімальної заробітної плати, тобто 4806,00 злотих (62,5% від загальної суми).

Які галузі мають найвищі зарплати

Відчутна різниця була і між галузями. Найвищу медіанну зарплату у квітні зафіксували в секторі, що охоплює телекомунікації, комп’ютерне програмування, консалтинг, обчислювальну інфраструктуру та інші інформаційні послуги. Вона становила 13 007,75 злотих.
Водночас за середньою зарплатою лідирувала фінансова та страхова діяльність — тут цей показник становив 17 202,48 злотих.
Раніше ми повідомляли, що за даними ЗМІ з 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата в Польщі становитиме 4950 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка 32,30 злотих.
Також Finance.ua писав, що середня зарплата в Польщі вже майже досягла 10 000 злотих, однак для половини працівників цей показник залишається недосяжним.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаСередня зарплата
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