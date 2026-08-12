Що впливає на розміри зарплати в Польші: де найвищий рівень Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Що впливає на розміри зарплати в Польші: де найвищий рівень

Середня зарплата в Польщі вже майже досягла 10 000 злотих, однак для половини працівників цей показник залишається недосяжним.

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У лютому 2026 року половина людей отримувала не більше 7690 злотих брутто, тоді як середня зарплата становила 9966 злотих.

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Про це свідчать нові дані GUS, проаналізовані аналітичним центром міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Як свідчить офіційна статистика, у лютому середня зарплата зросла на 6,4% порівняно з лютим 2025 року. Водночас медіанна зарплата за цей самий період збільшилася на 7,3%.

Розподіл зарплат залишається нерівномірним

Близько 40% працівників отримували не більше 6802 злотих, тоді як для входження до 30% найбільш високооплачуваних працівників необхідно було отримувати щонайменше 10257 злотих. Верхні 10% заробляли від 17111 злотих.

«Ми бачимо, що польський ринок праці стає дедалі більш сегментованим. Середня зарплата майже 10 тис. злотих може створювати враження, що саме такий рівень доходу є типовим для польського працівника. Насправді половина людей заробляє значно менше. Для роботодавця це означає, що орієнтуватися на одну загальну цифру вже недостатньо. Рівень оплати праці дедалі сильніше залежить від конкретної галузі, масштабу бізнесу, дефіцитності професії та кваліфікації працівника», — розповідає Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

Що впливає на рівень зарплат

Одним із головних факторів, що впливають на рівень зарплат у Польщі, залишається сектор економіки.

Найвищі доходи у лютому цього року концентрувалися у видобувній промисловості, де навіть медіанна зарплата становила 13794 злотих. У видобутку кам’яного та бурого вугілля половина працівників отримувала не менше 16897 злотих.

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Де високі доходи

Високі доходи також концентруються у цифровій сфері. У видах діяльності, пов’язаних із комп’ютерною інфраструктурою, обробкою даних, хостингом та управлінням вебсторінками, середня зарплата досягла 18940 злотих, а медіанна — 14745 злотих.

Де отримують найменше

На іншому кінці ринку опинилися види діяльності з низькою вартістю праці та більшою доступністю персоналу. Зокрема, найнижча середня зарплата була зафіксована у детективних та охоронних послугах — 5547 злотих.

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«Різниця між такими секторами пояснюється не лише рівнем кваліфікації. Там, де бізнес конкурує за обмежену кількість спеціалістів, роботодавці змушені підвищувати зарплати, щоб утримати людей або залучити нових працівників. Водночас у сегментах із великою кількістю потенційних кандидатів можливості для швидкого зростання оплати праці значно менші», — пояснює Кіріченко.

У компаніях та установах із чисельністю до дев’яти працівників медіанна зарплата у лютому становила 4806 злотих брутто — рівно на рівні мінімальної зарплати, встановленої у Польщі на 2026 рік. У найбільших організаціях, де працює понад тисячу людей, медіанна зарплата сягнула вже 9146,18 злотих.

Середня зарплата також демонструє значний розрив за розміром роботодавця

У найменших організаціях із чисельністю до п’яти працівників вона становила 6057 злотих, тоді як у компаніях та установах із понад тисячею працівників — 11801 злотих.

На думку аналітиків Gremi Personal, така різниця частково пояснюється структурою великих компаній. Саме у великих організаціях частіше концентруються управлінські, технічні, фінансові та інші спеціалізовані посади з вищою оплатою праці.

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Водночас невеликий бізнес частіше працює у секторах, де частка операційних професій є вищою, а маржинальність бізнесу обмежує можливості для підвищення зарплат.

Вік працівників

Важливим фактором рівня доходу залишається у Польщі також вік працівника.

За даними GUS, найнижчу середню зарплату у лютому мали працівники віком до 25 років — 6622 злотих.

Найвищою ж вона була серед працівників старше 65 років — 11112 злотих.

За медіанним показником лідирувала група віком 45−54 роки — 8109 злотих.

Де підвищують зарплати

У 2026 році роботодавці дедалі рідше беруть участь у загальній «зарплатній гонці» та натомість більш вибірково підвищують оплату праці. Найшвидше зарплати зростають у тих секторах, де одночасно зростає попит на продукцію чи послуги та зберігається дефіцит працівників.

Один із найяскравіших прикладів — логістика, де зарплати у травні зросли на 8,1% у річному вимірі (найвищий показник серд основних секторів економіки).

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