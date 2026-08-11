Базова соціальна допомога в Польщі: хто може отримати і які суми виплачують

У більшості країн Європи люди, які залишилися без достатнього доходу, можуть розраховувати на базову соціальну підтримку від держави. Проте умови та розмір таких виплат відрізняються. Із посиланням на матеріал Finance.ua розповідаємо, як працює система базового соціального забезпечення в Польщі, хто має право на допомогу та на які суми можна розраховувати у 2026 році.
Які види базової допомоги діють у Польщі
За даними Євростату, у Польщі нині проживає понад 967 тис. українських біженців.
На відміну від деяких інших країн Європи, у Польщі немає єдиної програми гарантованого мінімального доходу. Натомість система соціального захисту складається з кількох видів допомоги.
Окрім постійної допомоги, у Польщі діють й інші програми соціальної підтримки.
Зокрема, zasiłek okresowy — це тимчасова допомога для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, наприклад через тривалу хворобу або інвалідність. Вона також призначається з урахуванням доходів заявника або сім’ї. Мінімальний розмір такої виплати становить 20 злотих на місяць.
Також можна отримати zasiłek celowy — цільову допомогу на конкретні потреби, зокрема придбання ліків, продуктів, пального чи оплату інших невідкладних витрат. Окремо передбачена підтримка для оплати житла та комунальних послуг, якщо сім’я відповідає встановленим критеріям.
Іноземці також можуть користуватися польською системою соціальної допомоги, але лише за умови законного перебування в країні та наявності відповідного права на соціальний захист. Для громадян України порядок отримання виплат визначається спеціальним законом, тому право на допомогу залежить від міграційного статусу та конкретної життєвої ситуації.