Базова соціальна допомога в Польщі: хто може отримати і які суми виплачують Сьогодні 17:04 — Світ

Польські злоті

У більшості країн Європи люди, які залишилися без достатнього доходу, можуть розраховувати на базову соціальну підтримку від держави. Проте умови та розмір таких виплат відрізняються. Із посиланням на матеріал Finance.ua розповідаємо, як працює система базового соціального забезпечення в Польщі, хто має право на допомогу та на які суми можна розраховувати у 2026 році.

Які види базової допомоги діють у Польщі

За даними Євростату, у Польщі нині проживає понад 967 тис. українських біженців.

На відміну від деяких інших країн Європи, у Польщі немає єдиної програми гарантованого мінімального доходу. Натомість система соціального захисту складається з кількох видів допомоги.

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Основною є zasiłek stały — постійна соціальна допомога. Її можуть отримувати повнолітні люди, які через вік або повну втрату працездатності не можуть самостійно забезпечувати себе.

У 2026 році на виплату можуть претендувати:

особи, які проживають самі та досягли пенсійного віку або є повністю непрацездатними;

люди, які проживають у сім’ї та відповідають вимогам щодо доходу.

Розмір допомоги визначають індивідуально залежно від доходів заявника. Максимальна сума становить 1 229 злотих на місяць, мінімальна — 100 злотих.

Для отримання виплати місячний дохід не повинен перевищувати:

1 010 злотих — для людини, яка проживає сама;

823 злотих — на кожного члена сім’ї.

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Яку ще підтримку можна отримати

Окрім постійної допомоги, у Польщі діють й інші програми соціальної підтримки.

Зокрема, zasiłek okresowy — це тимчасова допомога для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, наприклад через тривалу хворобу або інвалідність. Вона також призначається з урахуванням доходів заявника або сім’ї. Мінімальний розмір такої виплати становить 20 злотих на місяць.

Також можна отримати zasiłek celowy — цільову допомогу на конкретні потреби, зокрема придбання ліків, продуктів, пального чи оплату інших невідкладних витрат. Окремо передбачена підтримка для оплати житла та комунальних послуг, якщо сім’я відповідає встановленим критеріям.

Іноземці також можуть користуватися польською системою соціальної допомоги, але лише за умови законного перебування в країні та наявності відповідного права на соціальний захист. Для громадян України порядок отримання виплат визначається спеціальним законом, тому право на допомогу залежить від міграційного статусу та конкретної життєвої ситуації.

Детальніше про базову соціальну допомогу в інших країнах читайте у статті за посиланням.

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