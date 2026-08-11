Ціни в Хорватії злітають вверх: що викликало обурення туристів Сьогодні 18:00 — Світ

Ціни в Хорватії злітають вверх: що викликало обурення туристів

Ціни на Адріатичному узбережжі щоліта є гарячою темою, а рахунки з ресторанів та кафе часто публікуються в соціальних мережах.

Що сталося

Жінка опублікувала відео зі старого міста Хвар, в якому розповіла, що заплатила 22 євро за велику піцу в місцевій піцерії Alfonso.

Портал Zagreb.info поділився цією історією на своїй офіційній сторінці у Facebook, і незабаром почали з’являтися коментарі. Дехто казав, що 22 євро за піцу — це забагато, а інші ділилися власним досвідом щодо цін на узбережжі.

Читайте також Боснія і Герцеговина і Хорватія збудують газопровід в обхід російських маршрутів

Що в Італії

Один користувач порівняв ціни, які він бачив на Адріатичному морі, з тими, що він знайшов на півдні Італії.

«Південна Італія, ресторан Ercolano: піца €7,50, пиво €3 Пляшка італійського білого вина €10. Просто трохи їжі для роздумів», — написав він.

Дорога піца не обмежується лише узбережжям Адріатичного моря. «У Загребі також є піца за 20 євро (7300 форинтів) — що тут дивного?» — написав один користувач.

Думка місцевих жителів

«Ми, місцеві, навіть не думаємо про те, щоб платити за їхні крадіжки. Поки є вівці, буде і вовна. Вони думають, що протягом чотиримісячного сезону, як у минулі часи, зможуть купити квартиру в Загребі. Ті часи минули», — написав один місцевий. Тож, Адріатика жахливо дорога.

Були також ті, хто казав, що гості самі відповідають за те, де вони сидять і скільки витрачають. Один користувач написав: «Люди люблять хизуватися великими рахунками, щоб потім коментувати їх у соціальних мережах. Ціна на каву на Страдуні в Хварі не така, як у місті, яке не є туристичним напрямком».

Якщо 22 євро за піцу здалися декому занадто дорогими, один читач стверджує, що Bracon знайшов ще вищу ціну. «Ви можете отримати піцу за 32 євро на Bracon — якщо це вас не влаштовує, двері відчинені», — написав він.

Раніше ми писали, в яких країнах Європи найчистіша вода для купання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.