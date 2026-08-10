Залізничне сполучення між Фінляндією та Швецією відновилося через майже 40 років

Рух за маршрутом між фінським Оулу та шведським Хапаранда було припинено у 1988 році через нерентабельність.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію.
Також ми розповідали, що з 1 серпня між Перемишлем і Франкфуртом-на-Майні щодня курсуватиме міжнародний нічний поїзд. «Укрзалізниця» узгодила зручні пересадки з п’яти українських маршрутів, що спростить залізничне сполучення між Україною та Німеччиною. Маршрут проходитиме через низку міст Польщі та Німеччини, зокрема Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау та Оффенбах. Також поїзд зупинятиметься у Празі та Остраві.