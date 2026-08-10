Залізничне сполучення між Фінляндією та Швецією відновилося через майже 40 років Сьогодні 23:26 — Світ

Поїзд вперше за десятки років перетнув прикордонну річку Торніонйокі та попрямував до Швеції

Між Фінляндією та Швецією в понеділок, 10 серпня, відновилося залізничне сполучення.

«Залізничний маршрут з’єднає Фінляндію із загальноєвропейською мережею. Поїзд вперше за десятки років перетнув прикордонну річку Торніонйокі та попрямував до Швеції», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзд курсуватиме двічі на добу. Час у дорозі — близько 1 години 40 хвилин.

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Рух за маршрутом між фінським Оулу та шведським Хапаранда було припинено у 1988 році через нерентабельність.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію.

Також ми розповідали , що з 1 серпня між Перемишлем і Франкфуртом-на-Майні щодня курсуватиме міжнародний нічний поїзд. «Укрзалізниця» узгодила зручні пересадки з п’яти українських маршрутів, що спростить залізничне сполучення між Україною та Німеччиною. Маршрут проходитиме через низку міст Польщі та Німеччини, зокрема Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау та Оффенбах. Також поїзд зупинятиметься у Празі та Остраві.

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