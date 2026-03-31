0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

Між Україною та Болгарією з’явиться залізничне сполучення

129
Тестовий запуск може відбутися влітку
Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба після зустрічі з міністром транспорту та зв’язку Республіки Болгарія Корманом Ісмаїловом.

«Мета — тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO», — зазначив Кулеба.

Розвиток транспортних коридорів

Він підкреслив, що окремий фокус — розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайський кластер та автомобільна інфраструктура.
«Будемо в подальшому співпрацювати у сфері автомобільних перевезень і опрацьовувати проведення засідання змішаної комісії. Також йшлося про цифрові рішення, зокрема електронну чергу на кордоні», — поінформував міністр.
Крім того, вони обговорили співпрацю у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі. Кулеба додав, що Україна розраховує на узгодження міжурядової угоди з морського пошуку і порятунку вже цього року.
За матеріалами:
Економічна Правда
Залізничний транспорт
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems