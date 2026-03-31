Між Україною та Болгарією з’явиться залізничне сполучення
Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба після зустрічі з міністром транспорту та зв’язку Республіки Болгарія Корманом Ісмаїловом.
Тестовий запуск може відбутися влітку
«Мета — тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO», — зазначив Кулеба.
Розвиток транспортних коридорів
Він підкреслив, що окремий фокус — розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайський кластер та автомобільна інфраструктура.
«Будемо в подальшому співпрацювати у сфері автомобільних перевезень і опрацьовувати проведення засідання змішаної комісії. Також йшлося про цифрові рішення, зокрема електронну чергу на кордоні», — поінформував міністр.
Крім того, вони обговорили співпрацю у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі. Кулеба додав, що Україна розраховує на узгодження міжурядової угоди з морського пошуку і порятунку вже цього року.
