Між Україною та Болгарією з’явиться залізничне сполучення Сьогодні 04:34

Тестовий запуск може відбутися влітку

Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба після зустрічі з міністром транспорту та зв’язку Республіки Болгарія Корманом Ісмаїловом.

Тестовий запуск може відбутися влітку

«Мета — тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO», — зазначив Кулеба.

Розвиток транспортних коридорів

Він підкреслив, що окремий фокус — розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайський кластер та автомобільна інфраструктура.

«Будемо в подальшому співпрацювати у сфері автомобільних перевезень і опрацьовувати проведення засідання змішаної комісії. Також йшлося про цифрові рішення, зокрема електронну чергу на кордоні», — поінформував міністр.

Крім того, вони обговорили співпрацю у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі. Кулеба додав, що Україна розраховує на узгодження міжурядової угоди з морського пошуку і порятунку вже цього року.

