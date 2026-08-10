0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Внесок українських біженців в економіку Польщі повністю компенсував допомогу Україні (дослідження)

Світ
170
Внесок українських біженців в економіку Польщі повністю компенсував допомогу Україні (дослідження)
Внесок українських біженців в економіку Польщі повністю компенсував допомогу Україні (дослідження)
Завдяки сплаченим податкам, бізнес-активності, участі в ринку праці внесок українських біженців в економіку Польщі повністю компенсував ті кошти, які витрачено на допомогу Україні.
При тому польські політичні еліти зосереджують увагу саме на допомозі Україні.
Про це йдеться в дослідженні колишнього посла Польщі в Україні Марека Зюлковського «Польська допомога Україні. Короткий аналіз звіту опублікувало видання sestry.eu.

Думка дипломата

‍"По суті, стільки, скільки ми вклали у вигляді допомоги, польська економіка заробила завдяки праці українських біженців. І саме ця цифра повинна звучати в польській публічній дискусії не рідше, ніж дані про витрати держави", — зазначив дипломат.
Разом з тим він також нагадує про ту допомогу, яка була надана Україні. Польща однією з перших передала Україні танки Т-72, самохідні гаубиці Krab, переносні комплекси Piorun та інше озброєння.
До середини 2026 року загальна вартість безоплатно переданої військової допомоги оцінювалася приблизно у 16,45 млрд злотих (3,7 млрд євро), причому близько 90% цієї допомоги Україна отримала ще у 2022−2023 роках.
Читайте також
Після цього масштаби нових поставок суттєво скоротилися. Основною формою підтримки залишилися логістика через хаб у Ясьонці та окремі невеликі передачі техніки.
Частину витрат Польщі вже компенсував Європейський Союз після того, як було розблоковано відповідні механізми фінансування. Тобто фактичний фінансовий тягар для польського бюджету був меншим, ніж це часто подається у внутрішніх дискусіях. Поряд з безкоштовною військовою допомогою Польща різко наростила комерційний експорт зброї до України.

Внесок біженців у ВВП Польщі

<i>Створено finance.ua за допомгою АІ</i>
Створено finance.ua за допомгою АІ
За даними Міністерства закордонних справ Польщі, лише у 2024 році польський військовий експорт досяг рекордних 3,14 мільярдів євро. Майже 79% цього експорту припало саме на Україну.
Читайте також
За оцінкою Deloitte для Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), українські біженці не стали лише отримувачами допомоги.
Вони швидко інтегрувалися в польський ринок праці та вже через кілька років почали робити вагомий внесок у розвиток польської економіки.

Українське підприємництво

Після початку повномасштабної війни багато українських компаній частково перенесли діяльність до Польщі або відкрили тут новий бізнес. За кілька років громадяни України зареєстрували в Польщі близько 30 тисяч підприємств. Це означає не лише сплату податків. Йдеться також про створення робочих місць, інвестиції та розширення економічних зв’язків між двома країнами.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems