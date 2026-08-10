Внесок українських біженців в економіку Польщі повністю компенсував допомогу Україні (дослідження) Сьогодні 13:04 — Світ

Внесок українських біженців в економіку Польщі повністю компенсував допомогу Україні (дослідження)

Завдяки сплаченим податкам, бізнес-активності, участі в ринку праці внесок українських біженців в економіку Польщі повністю компенсував ті кошти, які витрачено на допомогу Україні.

При тому польські політичні еліти зосереджують увагу саме на допомозі Україні.

Про це йдеться в дослідженні колишнього посла Польщі в Україні Марека Зюлковського «Польська допомога Україні. Короткий аналіз звіту опублікувало видання sestry.eu.

Думка дипломата

‍"По суті, стільки, скільки ми вклали у вигляді допомоги, польська економіка заробила завдяки праці українських біженців. І саме ця цифра повинна звучати в польській публічній дискусії не рідше, ніж дані про витрати держави", — зазначив дипломат.

Разом з тим він також нагадує про ту допомогу, яка була надана Україні. Польща однією з перших передала Україні танки Т-72, самохідні гаубиці Krab, переносні комплекси Piorun та інше озброєння.

До середини 2026 року загальна вартість безоплатно переданої військової допомоги оцінювалася приблизно у 16,45 млрд злотих (3,7 млрд євро), причому близько 90% цієї допомоги Україна отримала ще у 2022−2023 роках.

Читайте також Польща не скасовуватиме заборону на імпорт української агропродукції

Після цього масштаби нових поставок суттєво скоротилися. Основною формою підтримки залишилися логістика через хаб у Ясьонці та окремі невеликі передачі техніки.

Частину витрат Польщі вже компенсував Європейський Союз після того, як було розблоковано відповідні механізми фінансування. Тобто фактичний фінансовий тягар для польського бюджету був меншим, ніж це часто подається у внутрішніх дискусіях. Поряд з безкоштовною військовою допомогою Польща різко наростила комерційний експорт зброї до України.

Внесок біженців у ВВП Польщі

Створено finance.ua за допомгою АІ

За даними Міністерства закордонних справ Польщі, лише у 2024 році польський військовий експорт досяг рекордних 3,14 мільярдів євро. Майже 79% цього експорту припало саме на Україну.

Читайте також Польща прагне повного повернення 450 млн євро за передану Україні зброю

За оцінкою Deloitte для Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), українські біженці не стали лише отримувачами допомоги.

Вони швидко інтегрувалися в польський ринок праці та вже через кілька років почали робити вагомий внесок у розвиток польської економіки.

Українське підприємництво

Після початку повномасштабної війни багато українських компаній частково перенесли діяльність до Польщі або відкрили тут новий бізнес. За кілька років громадяни України зареєстрували в Польщі близько 30 тисяч підприємств. Це означає не лише сплату податків. Йдеться також про створення робочих місць, інвестиції та розширення економічних зв’язків між двома країнами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.