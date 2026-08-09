Рейтинг найбільш небезпечних європейських країн для водіїв Вчора 21:18 — Світ

Водій за кермом авто, Фото: magnific

Сербія, Болгарія та Румунія очолили рейтинг найнебезпечніших країн Європи за рівнем смертності в дорожньо-транспортних пригодах. Найкращі показники безпеки традиційно демонструють скандинавські країни.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на дослідження компанії Vignette Switzerland, яке ґрунтується на даних Європейської ради з безпеки на транспорті (ETSC) за 2025 рік.

Дослідження порівнює кількість загиблих у ДТП на один мільйон жителів.

Де найнебезпечніше їздити

Другий рік поспіль рейтинг очолила Сербія — там зафіксували 74 смерті на дорогах на мільйон населення, що приблизно на 72% перевищує середній показник ЄС. Водночас порівняно з попереднім роком рівень смертності у країні дещо знизився.

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До трійки також увійшли Болгарія (71 загиблий на мільйон населення) та Румунія (68 загиблих на мільйон населення).

До десятки країн з найвищою смертністю на дорогах також потрапили популярні туристичні держави — Португалія, Греція, Італія та Франція.

Які країни є найбезпечнішими

Найбезпечнішими країнами для водіїв стали Норвегія та Швеція, де зафіксували лише 19 смертей у ДТП на мільйон жителів.

Таким чином, дороги в цих країнах майже вчетверо безпечніші, ніж у Сербії.

До лідерів за рівнем безпеки також увійшли Велика Британія, Данія та Швейцарія.

Автори дослідження проаналізували й зміни за останнє десятиліття. Найбільшого прогресу досягла Литва, яка з 2015 року скоротила кількість смертей на дорогах на 43%.

Значне покращення також зафіксували в:

Латвії (-37%),

Болгарії (-36%),

Греції (-35%),

Угорщині (-30%).

Натомість у деяких популярних туристичних країнах прогрес майже зупинився. Зокрема, у Португалії смертність на дорогах за десять років знизилася лише на 1%, у Франції — на 6%.

theБабель За матеріалами:

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