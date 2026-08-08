5 недооцінених міст Європи для бюджетної подорожі (фото) Сьогодні 18:16 — Світ

5 маловідомих міст Європи для відпочинку

Мандрівникам, які хочуть уникнути натовпів туристів і високих цін у найпопулярніших європейських містах, радять звернути увагу на менш відомі напрямки. Тут можна знайти історичну архітектуру, затишну атмосферу та значно доступніші ціни на проживання й харчування.

Про це пише Travel off Path.

1. Торунь, Польща

Видання поділилося, що всі безперестанку говорять про Варшаву та Краків, а в деякій мірі навіть про альтернативні напрямки для міських подорожей, такі як Гданськ чи Вроцлав, але якщо й є одне польське місто, яке досі навіть близько не отримує тієї уваги, на яку заслуговує, то це середньовічна перлина на березі річки — Торунь.

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«Можливо, це пов’язано з тим, що тут немає міжнародного аеропорту, а найближча база Ryanair розташована за 90 миль у Познані, але, здається, лише ностальгічні поляки та допитливі німці приїжджають сюди, щоб насолодитися цим ідеальним куточком Старого Світу», — йдеться в статті.

Торунь, Польща

Вказується, що Старе місто тут, без сумніву, є одним із найкрасивіших історичних центрів Польщі та об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з готичною архітектурою, брукованими вулицями та цегляними площами, усіяними тут і там кількома знаковими пам’ятками з червоними дахами.

Видання наводить деякі дані щодо цін в цьому місті:

Ліжко в загальному номері хостелу: 12−25 доларів за ніч;

Окремий номер у хостелі: 35−60 доларів за ніч;

3-зірковий готель: 50−90 доларів за ніч;

4-зірковий готель: 90−150 доларів за ніч;

Харчування в ресторані повсякденного класу: 10−18 доларів на особу;

Вечеря з трьох страв на двох у ресторані середнього класу (з напоями): 55−90 доларів;

Вхід до музею/туристичної пам’ятки: 3−10 доларів.

2. Тімішоара, Румунія

Видання зауважило, що місто виглядає так, ніби могло б розташовуватися десь в Австрії, а не в посткомуністичній країні, що все ще намагається знайти свою нішу.

На вас чекають барвисті історичні будівлі, фасади в стилі бароко та прогулянки вздовж набережної з морозивом, що просто випромінюють атмосферу європейського літа.

Тімішоара, Румунія

Високо над набережною височіє Митрополичний собор — велична православна пам’ятка, яка неодмінно задовольнить вашу жагу до архітектури, а на площі Свободи (Piața Libertății) вас чекають затишні кав’ярні, відкриті тераси та можливість спокійно спостерігати за перехожими.

Вартість послуг наступна:

Ліжко в загальному номері хостелу: 5−15 доларів за ніч;

Окремий номер у хостелі: 25−40 доларів за ніч;

3-зірковий готель: 45−80 доларів за ніч;

4-зірковий готель: 80−140 доларів за ніч;

Харчування в ресторані повсякденного класу: 8−15 доларів на особу;

Вечеря з трьох страв на двох у ресторані середнього класу (з напоями): 45−80 доларів;

Кава + випічка в кав’ярні: 3−6 доларів;

Вхід до музею/туристичної пам’ятки: 3−10 доларів.

3. Мостар, Боснія і Герцеговина

У статті наголошується, що Боснія залишається досить незвичайним напрямком для більшості мандрівників, які вирушають до Європи, але навіть якщо ви не можете точно вказати її місце на карті, швидше за все, ви вже бачили фотографії знаменитого арочного мосту, що простягається над бірюзовою річкою.

Це Мостар — одне з найфотогенічніших середньовічних міст Європи.

Мостар, Боснія і Герцеговина

Це ідеальне для фотографій містечко османської епохи розкинулося навколо низки каскадних водоспадів, з кам’яними мостами та дерев’яними доріжками, що звиваються навколо бурхливих вод, а також із тихою набережною, що пролягає вздовж не менш вражаючої, кришталево чистої річки Пліва.

Середні ціни в місті наступні:

Місце в загальному номері хостелу: 10−15 доларів за ніч;

Окремий номер у хостелі: 25−45 доларів за ніч;

3-зірковий готель: 45−80 доларів за ніч;

4-зірковий готель: 90−120 доларів за ніч;

Харчування в ресторані повсякденного класу: 6−12 доларів на особу;

Вечеря з трьох страв на двох у ресторані середнього класу (з напоями): 40−70 доларів;

Кава + випічка в кав’ярні: 2−4 долари;

Вхід до музею/туристичної пам’ятки: 2−6 доларів.

4. Кавала, Греція

Кавала — мабуть, найбільш недооцінене приморське місто Греції — поєднує в собі візантійські руїни, османську спадщину, пляжі та чудове приморське оточення, якому справді важко знайти рівних.

А що найкраще? Тут немає тих літніх натовпів, які збираються в Салоніках чи на Халкідікі.

Кавала, Греція

Натомість вас чекають вузькі бруковані провулки, барвисті будинки з критими балконами в турецькому стилі та мальовнича набережна, уздовж якої розташовані таверни з морепродуктами, кав’ярні та рибальські човни, що погойдуються на хвилях.

Середні ціни наступні:

Ліжко в загальному номері хостелу: 20−35 доларів за ніч;

Окремий номер у хостелі: 45−80 доларів за ніч;

3-зірковий готель: 70−120 доларів за ніч;

4-зірковий готель: 120−220 доларів за ніч;

Харчування в ресторані невибагливої категорії: 12−20 доларів на особу;

Вечеря з трьох страв на двох у ресторані середнього класу (з напоями): 70−120 доларів;

Кава + випічка в кав’ярні: 4−7 доларів;

Вхід до музею/туристичної пам’ятки: 4−12 доларів.

5. Оуренсе, Іспанія

Приховане в тихому північно-західному куточку Іспанії, в регіоні Галісія — місто Оуренсе — це невелике, але неймовірно атмосферне термальне містечко, яке зачарує вас, коли ви цього найменше очікуєте.

Оуренсе, Іспанія

Це справжній дар природи у вигляді римських гарячих джерел у самому центрі міста, що б’ють прямо з гранітних гір, де вода виходить на поверхню майже в стані кипіння, перш ніж впадає в термальні басейни в центрі міста.

Середні ціни приблизно наступні:

Ліжко в загальному номері хостелу: 20−35 доларів за ніч;

Окремий номер у хостелі: 40−70 доларів за ніч;

3-зірковий готель: 60−100 доларів за ніч;

4-зірковий готель: 100−160 доларів за ніч;

Харчування в ресторані невибагливої категорії: 12−20 доларів на особу;

Вечеря з трьох страв на двох у ресторані середнього класу (з напоями): 70−120 доларів;

Кава + випічка в кав’ярні: 3−6 доларів;

Вхід до музею/туристичної пам’ятки: 3−10 доларів.

УНІАН За матеріалами:

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