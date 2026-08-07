Нові укази мають значно вужчу сферу дії, ніж попередній документ. Основний акцент зроблено на боротьбі з так званим «пологовим туризмом» — практикою, коли вагітні іноземки приїжджають до США спеціально для народження дитини, яка автоматично отримує американське громадянство.
За словами заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера, відтепер така практика «заборонена». В адміністрації також заявляють, що нові документи не суперечать рішенню Верховного суду, оскільки стосуються лише історично визначених винятків із положень 14-ї поправки до Конституції США.
Окрім боротьби з «пологовим туризмом», укази передбачають обмеження щодо автоматичного громадянства для дітей, народжених у США від іноземних державних службовців, а також осіб, яких законодавство класифікує як «ворожих іноземців». Також документи можуть поширитися на жителів американських територій, якщо Конгрес схвалить відповідний закон.
Трамп ухвалив нові укази після поразки у Верховному суді 30 червня. Тоді суд більшістю голосів визнав неконституційним його попередній указ, який позбавляв права на громадянство дітей, народжених у США, якщо жоден із батьків не є громадянином або законним постійним резидентом країни.
Під час церемонії підписання в Овальному кабінеті Трамп назвав рішення Верховного суду «дуже невдалим» і заявив, що навколо «пологового туризму» створено цілий бізнес.
Правозахисні організації вже заявили, що нові укази також будуть оскаржені в суді. В Американському союзі захисту громадянських свобод (ACLU) вважають, що спроба адміністрації обійти рішення Верховного суду приречена на невдачу. Представники організацій UnidosUS та Комісії у справах жінок-біженок також розкритикували рішення, наголосивши, що воно може порушувати конституційні гарантії та права вагітних жінок.