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Трамп підписав нові укази про громадянство з права народження — деталі

Світ
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Трамп підписав нові укази про громадянство з права народження — деталі
Трамп підписав нові укази про громадянство з права народження — деталі
Дональд Трамп підписав два нові виконавчі укази, спрямовані на обмеження надання американського громадянства за правом народження.
Таким чином адміністрація Білого дому знову намагається змінити практику, попри те, що Верховний суд США раніше визнав неконституційною попередню аналогічну ініціативу президента.
Про це пише Reuters.

Про що йдеться

Нові укази мають значно вужчу сферу дії, ніж попередній документ. Основний акцент зроблено на боротьбі з так званим «пологовим туризмом» — практикою, коли вагітні іноземки приїжджають до США спеціально для народження дитини, яка автоматично отримує американське громадянство.
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За словами заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера, відтепер така практика «заборонена». В адміністрації також заявляють, що нові документи не суперечать рішенню Верховного суду, оскільки стосуються лише історично визначених винятків із положень 14-ї поправки до Конституції США.
Окрім боротьби з «пологовим туризмом», укази передбачають обмеження щодо автоматичного громадянства для дітей, народжених у США від іноземних державних службовців, а також осіб, яких законодавство класифікує як «ворожих іноземців». Також документи можуть поширитися на жителів американських територій, якщо Конгрес схвалить відповідний закон.
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Трамп ухвалив нові укази після поразки у Верховному суді 30 червня. Тоді суд більшістю голосів визнав неконституційним його попередній указ, який позбавляв права на громадянство дітей, народжених у США, якщо жоден із батьків не є громадянином або законним постійним резидентом країни.
Під час церемонії підписання в Овальному кабінеті Трамп назвав рішення Верховного суду «дуже невдалим» і заявив, що навколо «пологового туризму» створено цілий бізнес.
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Правозахисні організації вже заявили, що нові укази також будуть оскаржені в суді. В Американському союзі захисту громадянських свобод (ACLU) вважають, що спроба адміністрації обійти рішення Верховного суду приречена на невдачу. Представники організацій UnidosUS та Комісії у справах жінок-біженок також розкритикували рішення, наголосивши, що воно може порушувати конституційні гарантії та права вагітних жінок.
За матеріалами:
Finance.ua
США
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